La fepaci rend hommage à feu Souleymane Cissé 

Hier, dans un communiqué, la Fédération panafricaine des cinéastes a rendu un hommage à Souleymane Cissé. D’après elle, le cinéaste malien défunt a laissé un héritage cinématographique inoubliable. En effet, la Fepaci a rappelé que ce fut l’un des grands cinéastes du continent. ¨Le grand cinéaste s'en est allé. Il nous a tiré sa révérence à la veille d'une 3e consécration en 24 ans comme président du jury de la compétition officielle Long-Métrage du Fespaco¨, a-t-elle rappelé.

Soulignant que c’était également une figure de proue du cinéma malien. Souleymane Cissé est certainement un des cinéastes du continent à avoir collé aux exigences de création artistique et culturelle définies par le 2e Congrès de la Fepaci tenu à Alger en 1975. ‘’Dans ce sens, elle rappelle qu’au-delà de ses films, il prônait une idéologie qui reposait sur l'engagement politique des cinéastes pour officialiser sur l'écran nos sociétés africaines et leurs luttes. ¨Souleymane, Sembène, Vieyra, Med, Samb, Souheil, pour ne citer que quelques-uns de mes glorieux aînés, avaient compris que l'image, comme mise en évidence des réalités sociales et de la conscience collective, est un facteur déterminant pour une prise en charge de leur destin par nos peuples¨, explique le secrétaire général Cheikh Omar Cissoko.

En outre, ses films étaient le reflet de son militantisme pour éveiller des consciences et qu’à travers ses œuvres, il a révélé des acteurs talentueux, à l'instar de Bala Moussa Keita et Ismaila Sarr, et a posé les bases d'un cinéma africain exigeant et ambitieux. Dans cet esprit, la Fepaci lui rend un hommage en rappelant son inlassable dévouement à la promotion du cinéma africain.

Son travail au sein de la Commission africaine du cinéma et de l'audiovisuel ainsi que son engagement pour la restauration des films africains en difficulté resteront dans les annales de l’histoire du cinéma. ¨Souleymane, tu as laissé des empreintes indélébiles avec tes films, tes messages. Ta présence en notre sein a été hautement bénéfique à notre organisation continentale¨.