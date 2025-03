Le livre ‘’Génies’’ sera adapté en spectacle par son auteur, Meissa Mbaye, devant le public de l’Institut français de Dakar, ce samedi. Ce spectacle plongera le public dans l’univers des génies qui peuplent l’imaginaire sénégalais.

Illustré par Sophie Le Hire et paru aux éditions Saaraba au Sénégal et Editis en France, le livre ‘’Génies’’ sera présenté en spectacle demain samedi par son auteur Meissa Mbaye. Le show est prévu à l’Institut français de Dakar.

Ayant répété au Werekaan Institute de Ndiakhirate avec le co-metteur en scène Mame Birame Diouf et le joueur de ‘’xalam’’ Daara Guissé, il promet d’être un spectacle fascinant qui plongera le public dans l’univers des génies sénégalais comme Leuk Dawour Mbaye ou Mame Coumba Bang. Ces contes, transmis de génération en génération, lui ont été légués par sa grand-mère Fatou Dièdre Seck.

Meissa Mbaye, sexagénaire issu d’une famille de griots, propose un voyage à travers des récits enchanteurs dans une mise en scène captivante. Un monde où les légendes prennent vie et où les génies partagent leurs histoires et leur sagesse. ‘’Je pense que le rôle des conteurs et des artistes est essentiel. Ce sont eux qui remplacent le rôle que jouent nos grand-mères dans la transmission du conte’’, a-t-il confié à ‘’EnQuête’, soulignant qu’en mettant ‘’Génies’’ en spectacle, il rend le conte plus accessible, notamment à la jeunesse.

Selon lui, l'adaptation s'enrichit de jour en jour avec de nouvelles idées de mise en scène.

Face aux nouvelles technologies (Netflix, réseaux sociaux, etc.), Meissa Mbaye mène un combat culturel en proposant un autre type de contenu qui se veut éducatif. ‘’Je pense que les légendes et les mythes restent vivaces de nos jours. La jeunesse est ancrée dans ses cultures d'origine. Il faut trouver des vecteurs modernes afin que cette jeunesse s'approprie ce pan de ses cultures’’, a soutenu M. Mbaye, qui est également auteur, compositeur et multi-instrumentiste.

Surnommé ‘’Prince des poètes’’ ou encore ‘’Léo Ferré africain’, Meissa Mbaye a créé le centre de Dakar Keur Meissa, un restaurant, centre culturel et centre d'enseignement. Il s’agit d’un lieu d’échanges culturels où des groupes de musique traditionnelle, des conteurs et des poètes, entre autres, s'expriment dans diverses langues. La création de cet espace montre à quel point ce conteur s'investit dans l’éducation des jeunes chanteurs, mais aussi dans la création d’instruments traditionnels sénégalais.

Par ailleurs, dès son jeune âge, Meissa Mbaye a été initié par son frère à l’écriture et aux chants religieux et traditionnels de son pays, afin de perpétuer et de transmettre l’histoire et la mémoire du Sénégal. Pour lui, l’enseignement de l’histoire ou des valeurs léguées par les ancêtres est indissociable de la création artistique qui l’entoure.

BABACAR SY SEYE