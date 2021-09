‘’Le 9e Forum de l’eau est un beau prétexte pour formuler un axe stratégique de coopération bilatérale en vue de concevoir des réponses pertinentes aux défis majeurs de sécurité, de paix et de développement durable’’, a dit le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam. Il intervenait lors du webinaire intitulé ‘’Dakar Walf Talk’’, une initiative de l’ambassade du Portugal au Sénégal s’inscrivant dans la série des grands échanges entre les deux pays sur des sujets d’intérêt commun et les évènements labélisés ‘’On the road to Dakar 2022". A travers cette initiative, le pont est déjà établi entre le Sénégal et le Portugal, à nous de rendre ce partenariat plus fluide et plus fécond pour le bénéfice de nos deux pays, a laissé entendre Serigne Mbaye Thiam.

Insistant sur le fait que les deux pays entretenaient des relations séculaires d’amitié, de fraternité et d’estime, il a exprimé sa satisfaction de constater que les questions liées à l’accès universel à l’eau soient un sujet de préoccupation pour Dakar et Lisbonne. L’ambassadeur du Portugal au Sénégal, Vitor Sereno, a, de son côté, réaffirmé l’engagement de son pays à œuvrer pour le renforcement de sa coopération avec le Sénégal, par le biais d’un partage d’expériences et d’expertise dans le but de répondre aux défis de l’accès universel à l’eau potable.

‘’Le Sénégal est un pays à la pointe du combat en faveur de l’eau au niveau mondial et peut être une oasis pour cet or bleu dans la sous-région’’, a commenté le diplomate. Mamadou Dia, Gouverneur du Conseil mondial de l’eau, a rappelé que le Sénégal et le Portugal constituaient des piliers fondamentaux pour leur engagement en faveur de l’accès universel à l’eau. ‘’Il faut que certaines innovations soient mises en place de manière à accélérer la situation, notamment le financement pour alimenter les populations les plus diminues, en ayant de l’eau de qualité à des tarifs acceptables politiquement et socialement’’, a-t-il indiqué.