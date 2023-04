Après 2001 et 2011, plus d'une décennie plus tard, le Sénégal va accueillir le 22e Forum pharmaceutique international (FPI). Pour cette édition, le thème retenu est ‘’Souveraineté pharmaceutique pour l'Afrique’’.

Face aux journalistes, ce jeudi, le comité d'organisation est revenu sur le bien-fondé d'un tel rendez-vous. "L'objectif du FPI est de créer un cadre approprié d'échanges et de réflexion pour l'ensemble des acteurs du secteur du médicament et autres produits de santé du continent. Il s'agit ainsi de réfléchir sur les questions d'importance stratégique dans le domaine de la santé en général et en particulier de partager ces connaissances actualisées indispensables à un exercice professionnel de qualité. Plus exactement, le forum tentera de proposer au moment des conclusions des voies et moyens pouvant conduire à la souveraineté pharmaceutique de l'Afrique en général et au Sénégal en particulier. Ainsi, des documents clairs seront mis à la disposition des décideurs pour enfin donner son envol au secteur pharmaceutique", affirme le président de l'Ordre des pharmaciens, Amath Niang.

"L'Afrique, poursuit-il, importe 95 % de ses besoins en médicaments. Il est plus qu'urgent de corriger cette anomalie. La pandémie de Covid-19 nous a prouvé à suffisance que cette dépendance de l'Occident ne peut plus perdurer. Car, en temps de crise, les pays, les continents, cherchent avant tout à assurer leur propre approvisionnement en médicaments, en vaccins, avant de songer à une quelconque approche commerciale. C'est fort de ce constat que nous avons érigé cette souveraineté d'ordre sanitaire en priorité n°1’’.

Toutefois, selon M. Niang, il faudra développer impérativement une "industrie pharmaceutique, un marché" pour que ce projet important puisse voir le jour.

Pour les responsables de cet événement majeur, toutes les parties prenantes doivent mettre la main à la pâte pour que le Sénégal relève le challenge. Le Sénégal se doit de relever le défi de l'organisation, mais aussi de partager avec le monde entier les expériences de son secteur pharmaceutique.

"Nous en appelons à une nouvelle mobilisation de toutes énergies pour que cet événement soit une réussite. Nous sommes à moins de deux mois du forum. C'est le moment de mettre les bouchées doubles, car des sommités, des laborantins, des professeurs, etc., séjourneront chez nous du 1er au 4 juin prochain. La Teranga devra plus que jamais être de mise. Sur ce, nous interpellons la tutelle et le chef de l'État pour que les ambiguïtés relatives aux moyens financiers soient levées", a soutenu le président du Syndicat des pharmaciens du privé, Assane Diop.

En outre, pas moins de six conférences de niveau mondial, sept tables rondes viendront aussi donner beaucoup plus d'élan à ce rendez-vous du monde de la pharmacie africaine. Celles-ci mèneront notamment des réflexions sur le "Système de réglementation, la formation continue des professionnels et la santé digitale".

Mamadou Diop