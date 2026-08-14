Les autorités administratives, sanitaires et municipales ont officiellement lancé, devant la zawiya de Serigne Babacar Sy, les activités d'hygiène et de sécurité sanitaire en prélude au Maouloud 2026.

Au total, 204 agents sont mobilisés pour renforcer le dispositif sanitaire prévu pour le gamou de Tivaouane. Piloté par la Brigade régionale d'hygiène de Thiès, en collaboration avec la Direction régionale de la Santé et les autres services techniques concernés, le dispositif entend assurer une meilleure prise en charge des questions d'hygiène, de salubrité et de sécurité sanitaire avant et pendant le Gamou.

Parmi les 204 agents déployés, 100 ont été mis à disposition par la commune de Tivaouane. Ils seront appuyés par les délégués de quartier, les « Bajenu Gox » ainsi que les relais communautaires.

Présidant la cérémonie de lancement, l'adjoint au gouverneur de Thiès, Ababacar Sadikh Niang, a souligné l'importance accordée à l'hygiène et à la sécurité sanitaire dans les préparatifs du Maouloud. Il a notamment annoncé des opérations de sensibilisation, de saupoudrage et de désinfection dans les différents quartiers de Tivaouane.

« Au-delà de la sensibilisation, des actions de saupoudrage et de désinfection seront menées lors de cette opération », a-t-il déclaré, insistant sur la forte dimension communautaire du dispositif.

Selon le capitaine Armang Seck, commandant de la Brigade régionale d'hygiène de Thiès, les 204 agents seront répartis entre les activités de prévention, de sensibilisation et de contrôle. Le dispositif repose essentiellement sur trois axes : la communication, la police de l'hygiène et la lutte anti-vectorielle.

La communication sera assurée à travers les médias locaux, mais également par des caravanes de sensibilisation dans les quartiers. Les 100 agents recrutés avec l'appui de la mairie seront répartis en deux groupes de 50 pour effectuer des visites à domicile. Les femmes occuperont une place importante dans cette campagne de proximité, a-t-il souligné.

La police de l'hygiène sera, pour sa part, chargée de renforcer les contrôles, notamment sur la sécurité sanitaire des aliments. Le capitaine Seck a cité l'interception récente d'un camion transportant des boissons jugées « totalement impropres à la consommation », un épisode qui, selon lui, illustre la nécessité d'une vigilance accrue à l'approche des grands rassemblements religieux.

La salubrité au cœur du dispositif

La salubrité publique constitue également une priorité. Les services compétents devront lutter contre les encombrements, les dépôts de gravats et autres facteurs susceptibles de favoriser la prolifération des gîtes larvaires.

Dans le même temps, la lutte anti-vectorielle sera intensifiée avec un démarrage précoce des opérations. Les interventions cibleront en priorité les zones identifiées comme sensibles à l'issue d'une évaluation préalable des risques.

Pour le capitaine Seck, cette mobilisation doit toutefois s'inscrire dans la durée. « L'hygiène doit être une activité continue. On ne peut pas faire de l'hygiène uniquement durant le Gamou », a-t-il rappelé.

De son côté, l'adjoint au maire de Tivaouane, Moustapha Thiam Mboup, s'est félicité du caractère « très inclusif » de la préparation du dispositif d'accueil des fidèles. Il estime que la collaboration entre la municipalité, les services de l'État et les représentants des fidèles devrait contribuer à améliorer les conditions d'accueil et de séjour dans la cité religieuse.

Il a également appelé les populations à respecter les consignes des agents chargés de l'organisation et de la sécurité sanitaire.

Au terme de la cérémonie, l'adjoint au gouverneur de Thiès a invité les collectivités territoriales à respecter leurs engagements, notamment en mettant à la disposition de la Brigade régionale d'hygiène les produits et moyens nécessaires à ses interventions.

Les populations de Tivaouane et, plus largement, de la région de Thiès sont également appelées à observer strictement les règles d'hygiène et à collaborer avec les services compétents afin de limiter les risques sanitaires liés aux événements religieux prévus en août.

Ndeye Diallo (Thiès)