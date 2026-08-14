L'équipe du Sénégal masculine des moins de 18 ans s'est qualifiée en demi-finale de l'Afrobasket de sa catégorie grâce à sa victoire face à Madagascar (54-40), ce jeudi, en quarts de finale. Les Lionceaux vont en découdre avec le Mali, tenant du titre, samedi prochain.

Comme en 2024, le Sénégal jouera les demi-finales de l'Afrobasket U18 masculin, pour la deuxième fois consécutive. Les Lionceaux ont décroché leur ticket pour le dernier carré en dominant Madagascar, sur le score de 54-40 en quarts de finale, ce jeudi.

Les deux équipes ont réalisé le même parcours en phase de poules (deux victoires et une défaite). Absent de l'édition 2024 après avoir échoué en finale deux ans plutôt, à domicile face à l'Égypte, les jeunes Malgaches avaient à cœur de retrouver les sommets de la scène continentale. En face, ils avaient un adversaire tout aussi désireux de rester dans la course au titre. Très dynamiques et entreprenants, les protégés de Mohamed Sène ont démarré la rencontre en trombe.

Durant les cinq premières minutes de la partie, le match a été largement dominé par les Lionceaux, qui ont mené par 10-0. Mais les jeunes Ankoay ne se sont pas laissés faire. Ils ont réussi à contenir les assauts sénégalais et jouer leurs cartes pour réduire leur retard à trois points (10-7). Les Sénégalais ont pu, néanmoins, creuser l'écart à six unités à la fin du premier quart-temps (15-9). Ils ont entamé le deuxième quart-temps avec la même allure. Ce qui leur a permis de se détacher, avec 14 points d'écart (23-9). Comme au premier acte, ils sont retombés dans leurs travers, laissant l'adversaire se rapprocher à seulement deux longueurs (23-21) avant la pause.

Au retour des vestiaires, les joueurs du coach Sène ont pris les choses en main. Grâce à leur jeu intérieur très incisif, ils ont dominé les Malgaches qui avaient toute la peine du monde à les arrêter. Le Sénégal s'impose largement (18-4) à la fin du troisième quart-temps (41-25). Avec 16 points d'avance, le jeu était presque plié. Malgré les velléités offensives des Ankoay, les Lionceaux sont restés solides sur leurs griffes. Portés par Codé Mbengue, époustouflant, auteur d'un double-double (19 pts, 12 rebonds), ils ont validé leur victoire avec 14 points d'écart (54-40).

Les retrouvailles avec le Mali

Le Sénégal jouera sa deuxième demi-finale d'affilée en Afrobasket U18 masculin. Mais les Lionceaux vont croiser le fer avec le Mali, tenant du titre, qui les avait éliminés en 2024 à ce stade de la compétition. Les Aiglons avaient même pris le dessus en phase de poules de la même édition. Cette contreperformance illustre d'ailleurs l'hégémonie du Mali sur le Sénégal dans cette catégorie. Les Maliens avaient battu les Sénégalais deux fois de suite en finale de l'Afrobasket des moins de 18 ans, en 2018 (76-78) et 2020 (80-82).

L'enjeu des retrouvailles de samedi prochain est grand pour les deux équipes. En tant que tenant du titre, le Mali doit gagner pour continuer à défendre sa couronne, mais aussi confirmer sa domination sur le Sénégal. Ce dernier doit briser le signe indien face à un adversaire qui aura l'ascendance psychologique. Pour y parvenir, les hommes de Mohamed Sène doivent continuer à surfer sur leurs qualités, notamment la solidité défensive et l'agressivité dans la raquette de l'adversaire.

Ils doivent cependant corriger leurs carences, principalement l'adresse sur les tirs à distance. Les Sénégalais ont souffert face à la défense de zone adoptée par le Cameroun. Ne pouvant pas accéder à la raquette des Lionceaux Indomptables, ils n'ont pas su exploiter les tirs primés pour déjouer les plans de l'adversaire. Sur ses deux dernières sorties, l'équipe sénégalaise n'a inscrit que deux tirs primés par match. Cette faiblesse sur la ligne des trois points pourrait leur être fatale face au Mali, ce samedi.

LOUIS GEORGES DIATTA