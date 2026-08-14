Lors d'un atelier de restitution tenu le jeudi 13 avril à Mbour, le Directeur Général de l'ONAS, Séni Diène, a présenté les résultats de l'étude de faisabilité réalisée par le cabinet Delvic sur la valorisation des sous-produits de la STEP de Mbour.

Cette initiative fait suite au plaidoyer de la plateforme « La Lagune de Mballing en détresse », saluée par le DG pour sa prise de conscience « écocitoyenne ». L'objectif : transformer une infrastructure décriée par les riverains en levier de développement.

L’étude fait ressortir trois (3) enseignements clés. D’abord, il y a un fort potentiel agricole : L'eau épurée et les boues séchées peuvent être valorisées pour le maraîchage, la floriculture, l'arboriculture fruitière, la pisciculture et la culture fourragère. Une expérimentation fourragère sur site a déjà donné des résultats prometteurs.

L’autre enseignement, c’est la viabilité économique : Le scénario retenu est rentable. Le chiffre d'affaires prévisionnel passerait de 25 millions FCFA en année 1 à 94,5 millions FCFA/an à partir de l'année 8, permettant de couvrir charges, amortissements et fiscalité.

Enfin, il a été relevé un impact social et environnemental majeur : Le projet permettrait de supprimer le rejet des eaux traitées dans le marigot de Mballing, améliorant le cadre de vie et réduisant les nuisances olfactives.

Un budget de 328,46 millions FCFA pour la réhabilitation du site

Pour concrétiser le projet, un budget indicatif de 328,46 millions FCFA HT est nécessaire pour la réhabilitation du site, des ouvrages communs à la STEP et à la STBV, et la mise en place des systèmes de valorisation.

Cette démarche s'inscrit dans la nouvelle Lettre de Politique Sectorielle LPSD 2025-2029 issue des assises de Kaolack (novembre 2024), qui fait de l'économie circulaire un axe majeur. Comme l'a rappelé Séni Diène : « rompre avec le cycle collecte, transport et rejet [...] la réutilisation des eaux épurées devient une nécessité impérieuse » face au changement climatique.

L'Adjoint au Préfet de Mbour, Amadou Sy, a qualifié le projet de « levier d'innovation incontournable » et a appelé à une mobilisation de tous les partenaires pour créer un modèle d'économie souveraine autour de la lagune.

Pape Mbar Faye.