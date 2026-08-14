Recel de compteurs et de câbles en cuivre

Une série de vols de compteurs d’eau signalés dans le secteur de Dalifort-Foirail a conduit les policiers jusqu’aux locaux d’une société établie dans la zone industrielle, près de la station-service Bada Lô. Trois personnes ont été interpellées pour recel présumé et tentative de corruption de fonctionnaire. Les investigations ouvertes par le commissariat d’arrondissement de Dalifort ont mené les enquêteurs dans les locaux de la société Westaf Metals Sénégal.

Sur place, les policiers ont découvert des sacs contenant des compteurs d’eau de Sen’Eau ainsi que des câbles en cuivre présentés comme appartenant à la Sonatel. L’origine exacte de l’ensemble du matériel saisi reste toutefois à déterminer. Interrogés, les premiers suspects ont déclaré acheter ces équipements auprès de particuliers qui venaient les leur proposer.

Ils ont également affirmé travailler pour un autre individu, présenté comme l’un des responsables de la société et toujours recherché. Au cours de l’opération, l’un des mis en cause aurait proposé aux policiers la somme de 2,5 millions F CFA pour, selon ses propres termes, « régler l’affaire ».

Sur instruction du procureur, l’argent ainsi que les deux conteneurs renfermant le matériel découvert ont été placés sous scellés pour les besoins de l’enquête. Les renseignements recueillis auprès des deux premiers individus interpellés ont orienté les enquêteurs vers deux autres responsables présumés de nationalité étrangère, qui résideraient aux Maristes. Les suspects ont été placés en garde à vue après notification de leur droit à l’assistance d’un avocat. L’enquête se poursuit afin d’identifier les autres membres présumés du réseau et de déterminer l’origine du matériel saisi.