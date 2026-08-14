Le président guinéen Mamadi Doumbouya est attendu ce vendredi 14 août à Conakry, au terme d'un congé annuel de onze jours passé en Grèce. Un retour de vacances, en apparence. Sauf qu'il intervient dans un climat saturé de rumeurs sur l'état réel des rapports de force au sein du Groupement des forces spéciales, l'unité qui a porté le chef de l'État au pouvoir en septembre 2021. Aucune de ces informations n'a été confirmée officiellement.

Le communiqué est sec, protocolaire, sans aspérité. Publié jeudi 13 août par le Cabinet civil de la présidence de la République, il annonce le retour de Mamadi Doumbouya à Conakry ce vendredi à 11 heures, à l'aéroport international Ahmed-Sékou-Touré. Un cérémonial d'accueil est prévu. Y sont conviés le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, les présidents des institutions républicaines, les membres du gouvernement, les principaux responsables des forces de défense et de sécurité, les chefs de missions diplomatiques, les directeurs généraux de la Police et de la Douane, ainsi que la gouverneure de la ville de Conakry. Le chef de l'État avait quitté la capitale guinéenne le lundi 3 août pour un séjour privé en Grèce avec sa famille, présenté par la présidence comme un congé annuel.

Voilà pour la version officielle. Elle ne souffre aucune contestation : le calendrier est tenu, le protocole est en place, l'État fonctionne. Mais depuis quarante-huit heures, une autre lecture circule dans les cercles du pouvoir à Conakry et sur les réseaux sociaux guinéens, relayée notamment par le magazine African Panorama. Selon des sources décrites comme proches de l'appareil, le président aurait écourté son séjour à l'étranger, dans un contexte de tensions internes au sein des Forces spéciales. Rien, à ce stade, ne permet de l'établir. Les autorités guinéennes n'ont fait aucune communication publique sur le sujet, et la date du 14 août n'a jamais été présentée comme différente de celle initialement prévue.

Au cœur de cette rumeur, un nom : Dantilli Moriba Keïta, plus connu sous le sobriquet de commandant Kilo. Longtemps considéré comme l'un des hommes de confiance de Mamadi Doumbouya, cet officier dirigeait jusqu'à une période récente la compagnie Cobra noire du Groupement des forces spéciales, une unité redoutée. Il avait été décoré par le chef de l'État de la médaille militaire d'or de l'Ordre national du mérite. Il est également l'une des figures les plus régulièrement citées par les organisations de défense des droits humains et par l'opposition dans les accusations d'enlèvements et d'opérations extrajudiciaires visant des voix critiques - accusations qui n'ont donné lieu à aucune confirmation judiciaire publique.

Depuis plusieurs jours, des publications affirment que le commandant Kilo aurait été interpellé sur ordre du général Mouctar Kaba, alias Spartacus, commandant du Groupement des forces spéciales depuis janvier 2024 et promu général de brigade en mars dernier. Une source contactée par African Panorama soutient que l'officier serait toujours en vie et que son sort dépendrait désormais d'une décision du chef de l'État. Aucune source officielle n'a confirmé cette arrestation. Dans un environnement où l'information sécuritaire est verrouillée, ces récits sont invérifiables de manière indépendante. Il faut les traiter pour ce qu'ils sont : des rumeurs. Mais des rumeurs qui disent quelque chose de la manière dont le pouvoir guinéen est perçu par ceux-là mêmes qui l'entourent.

Un détail, pourtant, appartient au registre du fait vérifiable, et il mérite d'être relevé. Le 3 août, soit le jour même du départ du président pour la Grèce, le chef d'état-major général des armées, le général Ibrahima Sory Bangoura, a fait lire un communiqué sur les antennes de la télévision nationale. Il y réaffirmait, au nom de l'ensemble des forces de défense et de sécurité, une « fidélité constante » et une « loyauté indéfectible » au président de la République et aux institutions, et rassurait les Guinéens sur la continuité de l'État. Dans un pays où l'armée n'a jamais été qu'une institution de défense - où elle a été, à plusieurs reprises, l'acteur direct de la conquête et de la conservation du pouvoir -, une telle déclaration n'est jamais neutre. On ne proclame pas ce qui va de soi. La loyauté que l'on déclare est celle dont on a estimé qu'elle pouvait être mise en doute.

Il faut resituer la séquence. Mamadi Doumbouya, arrivé au pouvoir par le coup d'État du 5 septembre 2021 qui a renversé Alpha Condé, a été élu président le 28 décembre 2025 avec 86,72 % des voix, à l'issue d'un scrutin tenu dans un espace politique fortement rétréci, plusieurs figures de l'opposition étant en exil ou écartées. Investi en janvier 2026 pour un mandat de sept ans, il a achevé sa mue institutionnelle. Le général est devenu président, la transition est devenue régime. Mais cette normalisation constitutionnelle n'a pas dissous la question qui la fonde : celle du contrôle effectif de l'outil militaire par celui qui en est issu.

Depuis des mois, plusieurs éléments convergent vers un resserrement méthodique. La gestion opérationnelle de Conakry a été confiée aux Forces spéciales. Des détachements de cette même unité ont été déployés dans les régions militaires, où des officiers ayant participé au renversement d'Alpha Condé ont été nommés adjoints des commandants de région, notamment pour surveiller les corps traditionnels, à commencer par le Bataillon autonome des troupes aéroportées et le bataillon blindé. Cette architecture révèle moins une confiance qu'une méfiance organisée. Et elle produit mécaniquement des frustrations au sein de l'armée régulière.

C'est la logique même des régimes prétoriens. Quand un pouvoir civil procède d'un corps militaire, la rivalité entre unités cesse d'être une affaire de caserne pour devenir une question d'État. Ceux qui ont fait un coup d'État savent, mieux que quiconque, ce qu'il faut pour en faire un autre. D'où l'usure programmée des fidèles, la rotation des lieutenants, l'écartement de ceux qui ont trop vu et trop servi. Le commandant Kilo, si la rumeur dit vrai, ne serait pas la victime d'un complot mais la conséquence d'une règle : dans ces systèmes, la proximité avec le chef est une position exposée, et l'homme de confiance d'hier est le risque de demain.

Cette instabilité potentielle ne concerne pas la seule Guinée. Conakry sort à peine d'une séquence électorale contestée, engage l'exploitation du gisement de fer de Simandou, l'un des plus grands projets miniers du continent, et vient de solliciter la Facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international. Dans une Afrique de l'Ouest où la CEDEAO peine à peser sur les régimes issus de coups d'État, un accès de fièvre au sommet de l'appareil sécuritaire guinéen aurait des prolongements immédiats chez ses voisins, à commencer par le Sénégal et le Mali.

Reste que rien, à ce jour, ne permet d'affirmer que le pouvoir guinéen vacille. La rumeur n'est pas l'information, et l'opacité n'est pas la preuve. Une seule certitude s'impose pour l'heure : le retour annoncé de Mamadi Doumbouya intervient au moment où les questions sur l'état des rapports de force au sein de l'armée guinéenne sont les plus insistantes. Vendredi, à 11 heures, sur le tarmac de l'aéroport Ahmed-Sékou-Touré, il ne faudra pas seulement regarder qui accueille le président. Il faudra regarder qui n'y est pas.