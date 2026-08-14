À l'approche des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ), Dakar 2026 (31 octobre au 13 novembre), le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) a reçu la visite du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, qui a réaffirmé son engagement pour des Jeux sécurisés.

Le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) peut compter sur le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique pour un bon déroulement des JOJ. C'est l'engagement pris par le chef de ce département devant les membres au COJOJ, ce mercredi. De retour aux affaires depuis sa nomination au début du mois de juin, Mouhamadou Makhtar Cissé s'est rendu au siège du comité d'organisation du premier événement olympique en Afrique « à l'occasion d'une visite de courtoisie qui s'est déroulée dans une atmosphère à la fois solennelle, chaleureuse et détendue ».

Dans un communiqué, le COJOJ a indiqué que « cette rencontre témoigne de la convergence des efforts et de la détermination de toutes les parties prenantes à faire de Dakar 2026 une grande réussite nationale, africaine et olympique ». Le président du COJOJ, Mamadou Diagna Ndiaye, a souligné la « place centrale de la sécurité dans la réussite et la bonne organisation des Jeux ». « Il a souligné que la sécurité constitue une responsabilité collective et un facteur déterminant pour garantir aux athlètes, aux délégations, aux officiels, aux bénévoles et au public les meilleures conditions de participation et d'accueil », a indiqué la note.

Pour sa part, le ministre de l'Intérieur « a réaffirmé la pleine mobilisation des services de l'État et l'engagement du Sénégal à faire de Dakar 2026 des Jeux parfaitement sécurisés ». Il a surtout affirmé que « le Sénégal va organiser des Jeux qui tendront, de façon asymptotique, vers le risque zéro ». Cela dénote, a révélé le communiqué, de la « volonté des autorités de porter le niveau de préparation et d'anticipation sécuritaire aussi haut que possible ».

Cette visite fait suite à la mise à l'épreuve par la Police nationale de son dispositif de sécurisation des Jeux. Elle a procédé, les 7 et 8 août derniers, à une simulation, baptisée « Evans », au complexe Tour de l'Œuf et au stade Iba Mar Diop, qui sont deux sites devant accueillir des compétitions liées aux JOJ. Durant 48 heures, les forces engagées ont été soumises à différents scénarios de menaces afin d'évaluer leur capacité à réagir rapidement et efficacement en cas de nécessité.

Cet exercice d'envergure poursuivait un triple objectif : tester la réactivité des forces et éprouver la solidité du dispositif sécuritaire ; évaluer la chaîne de commandement ainsi que le Poste de Commandement Opérationnel (PCO) face à différents scénarios de menaces simulées ; et mesurer l'articulation entre le PCO de la Police et le Centre de coordination des opérations (CCO) du Comité national de sécurisation des JOJ (CNS JOJ Dakar 2026), qui fédère l'ensemble des Forces de Défense et de Sécurité (FDS).

LOUIS GEORGES DIATTA