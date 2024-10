Le général de division Martin Faye, le haut commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la Justice militaire, a coprésidé, avec Jean-Marc Pisani, ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal, la cérémonie de signature de la convention et a procédé à la présentation du comité de pilotage du projet de création du Groupe d'action rapide de surveillance et d’intervention n°2, communément appelé Garsi 2. Fruit de la coopération bilatérale entre l'Union européenne et le Sénégal, ce projet financé par le Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne, selon une note de la Division de la communication de la gendarmerie nationale parvenue à la rédaction d’’’EnQuête’’, est géré par la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (Fondation internationale et ibéro-américaine pour l'administration et les politiques publiques - FIIAPP).

‘’Il s’agit d’un projet d’envergure qui permettra de disposer, à Saraya, dans la région de Kédougou, d'une unité d’intervention robuste et spécialisée dans le cadre de la lutte contre la grande criminalité telle que le terrorisme et le banditisme transnational, mais aussi pour la surveillance des frontières. En coordination avec la délégation de l'Union européenne, cette activité a été également l'occasion pour le comité de pilotage du Garsi de valider les plans d'actions mis en place pour la formation, l’équipement et l’opérationnalisation de cette unité qui pourrait très prochainement s’acquitter des missions qui lui sont dévolues dans le sud-est du pays’’, a renseigné la même source.

...Pour M. Pisani, aujourd'hui, l'Union européenne fait face à des difficultés et à des menaces externes, mais aussi internes. Face au terrorisme, à la radicalisation ou à la contestation sociale, l'Europe est mise au défi de rester solidaire et unie. D'après lui, le Sénégal est pour l'Europe un partenaire clef pour la sécurité de la région comme de l’Europe. Le projet Garsi s'inscrit dans cette stratégie plus globale de l'UE pour la région du Sahel où la sécurité et le développement sont indissociables. "Le projet Garsi s'intègre également dans le plan d'action du sommet de La Valette de 2015, qui vise notamment au renforcement des capacités des États à assurer la sécurité et à lutter contre les menaces terroristes, mais aussi à soutenir l'État de droit et la coopération transfrontalière dans le domaine sécuritaire.

Ce projet Garsi est un exemple concret de la façon dont l’équipe Europe peut venir en appui à ses partenaires pour contribuer de manière concrète à la stabilité et la sécurité régionales. Nous sommes en effet convaincus de la nécessité de promouvoir et faciliter l'intégration régionale, qui est également un axe fort et naturel de notre engagement extérieur. Ainsi le projet Garsi soutient la création d'unités spéciales pour faire face à tout type de menaces, y compris la criminalité organisée et le trafic d'êtres humains. Il traduit la force du partenariat entre l'UE et l'État du Sénégal, autour du renforcement de la sécurité du territoire en général et des zones frontalières en particulier", a confié l'ambassadeur. Pour qui leur coopération dans le domaine de la sécurité s’étend aussi à d'autres aspects tels que la lutte contre les trafics en tous genres, au travers du POC 2, mis en œuvre par Civipol et la FIIAPP, l’appui à la stabilité et à la sécurisation du sud-est, au travers du programme ‘’3 frontières’’ en cours de contractualisation, le projet d’accompagnement du processus de négociation pour la paix en Casamance, mis en œuvre par HD, le Centre pour le dialogue humanitaire et le projet de déminage en Casamance mis en œuvre par l’ONG Humanité et Inclusion.