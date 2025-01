L’Union des associations des élus locaux (UAEL) s’est prononcée en faveur d’une augmentation du nombre de bénéficiaires du projet Gold Plus, récemment lancé dans la région de Kolda. Ce projet vise à renforcer la gouvernance locale et l’efficacité des collectivités territoriales.

La gouvernance territoriale, également appelée ‘’gouvernance locale’’, est un système mis en œuvre à différents niveaux et échelons territoriaux dans les États fédéraux et les États unitaires décentralisés. Dans ce cadre, le projet Gold Plus, soutenu par l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), vise à renforcer les capacités des collectivités locales en matière de gestion financière, de transparence et de gouvernance participative.

Hier, Woury Bailo Diallo, président de l’Union des associations des élus locaux (UAEL), a souligné les résultats encourageants dudit projet, lors de sa phase initiale. ‘’La première phase de Gold Plus, dit-il, a eu un impact très positif. Elle a permis d’améliorer les ressources et la gestion dans les collectivités territoriales accompagnées. Fort de ce succès, l’UAEL appelle à un élargissement du projet pour permettre à un maximum de communes de profiter des innovations et des avantages qu’il offre’’.

Car, indique M. Diallo, les ressources actuelles ne suffisent pas pour toucher toutes les localités qui pourraient bénéficier de cette initiative.

Dans ce contexte, le président de l’UAEL a formulé un appel au nouveau gouvernement américain pour qu’il augmente les ressources allouées à l’USAID. ‘’Une augmentation des financements permettrait non seulement de renforcer les capacités des collectivités territoriales africaines, mais aussi d’étendre l’impact du projet Gold Plus dans des zones qui en ont un besoin crucial’’, a-t-il plaidé.

Le plaidoyer de Woury Bailo Diallo reflète une volonté commune des élus locaux de faire face aux défis auxquels sont confrontées les collectivités territoriales, notamment en matière de mobilisation et de gestion des ressources, de transparence et de participation citoyenne.

Avec le soutien continu des partenaires internationaux et l’engagement des acteurs locaux, le projet Gold Plus pourrait devenir un modèle de coopération pour le développement durable des collectivités territoriales en Afrique.

Selon les participants à cette rencontre, l’amélioration de la gouvernance locale passera par la consolidation des acquis et la correction des faiblesses. Pour y parvenir, ils formulent des recommandations : garantir l’accès aux ressources nationales pour les collectivités locales, assurer la formation des élus locaux, réduire le décalage entre le droit établi et le droit appliqué, rendre accessibles les textes dans un langage compréhensible au niveau des collectivités locales et encourager et renforcer les mécanismes de participation citoyenne.

NFALY MANSALY