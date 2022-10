Grève intersyndicale

Ils sont en grève depuis quelques jours, mais leur problème n’est toujours pas réglé. En effet, ‘’l’Intersyndicale des travailleurs du secteur primaire continue de constater le dilatoire et le mépris total du gouvernement face à leur situation.

En plus de ça, les menaces et les intimidations de la part des autorités administratives en faisant des réquisitions abusives qui ne respectent pas des lois et règlements en vigueur’’, fait-on savoir dans la note.

‘’En outre, elle juge incompréhensive, inacceptable ce manque de respect notoire de la part des autorités pour appeler l’Intersyndicale autour de la table de négociations afin de remédier le problème qui crée des conséquences incalculables dans l’activité socioéconomique du pays. Par conséquent, nous avons décrété une grève de 48 heures à partir de ce jeudi 13 octobre 2022 sur toute l’étendue du territoire national’’, annonce l’Intersyndicale.

Aussi, ‘’la marche nationale qui est prévue pour demain vient d’être interdite par le préfet de Dakar pour motiver de non-respect de délai de trois jours francs au moins. Une autre demande de marche pacifique sera déposée dès demain pour le jeudi 20 octobre 2022 à la préfecture de Dakar’’.