Grève syndicat impôts et domaines

Après les arrestations de Waly Diouf Bodiang et Bassirou Diomaye Faye, le Bureau exécutif du Syndicat des agents des impôts et domaines (Said) a tenu une assemblée générale extraordinaire pour recueillir les avis de la base et en sortir avec des résolutions. Ainsi, informe-t-on dans un communiqué reçu hier à ‘’EnQuête’’, elle ‘’a condamné, à l'unanimité, cette arrestation jugée arbitraire et déshonorant pour le haut cadre de l'administration fiscale et non moins ancien secrétaire général du syndicat’’.

À cet effet, ils ont pris des résolutions, dont le dépôt d'un préavis de grève. ‘’Dans le cadre de l'exécution des résolutions adoptées par la base, le préavis de grève a été déposé le 19 avril suivi des journées de port de brassards rouges qui ont été largement suivies. Après cette première phase de l'exécution du plan d'action, des discussions ont été tenues avec le directeur général dans le sens de trouver des solutions. Le Ben a tenté, sur sa propre initiative, et dans l'optique d'éviter une confrontation, de rencontrer d'autres autorités pour des médiations. Dans cet intervalle de temps, le Ben, toujours dans sa logique d'être un syndicat responsable, ouvert au dialogue et à la concertation, a décidé d'alléger le plan d'action arrêté par la base. Ainsi, les mots d'ordre de journées de présence passive des 28 avril et 2 mai, et les journées de grève totale des 22, 23 et 24 mai ont été suspendus’’, indique-t-on dans un communiqué.

...Cependant, regrettent les syndicalistes, ‘’les discussions n'ont pas produit les effets escomptés. Devant une telle posture, le Ben a décidé de rompre définitivement avec cette dynamique, car il ne saurait être plus soucieux, plus responsable et plus garant de l'apaisement du climat social que les autorités. Par conséquent, après s'être réuni, le Ben a décidé d'aller vers des journées de grève totale les 15 et 16 juin’’. Ils veulent ‘’la restauration de la dignité de l'agent des impôts et des domaines, l’amélioration des conditions de travail des agents de la DGID’’. Ils souhaitent aussi dire, à travers cette grève totale, ‘’stop à ces manœuvres tendant à enlever les domaines de la DGID’’. Ils attendent une ‘’mise en œuvre d'un plan de carrière des agents des impôts et des domaines et la défense et la garantie de la sécurité et des libertés de tous les agents de la DGID ainsi que la libération immédiate des collègues Bassirou Diomaye Faye et Waly Diouf Bodiang’’.