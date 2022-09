Ecarté des terrains depuis le 30 juillet, Naby Keita figure dans la liste de la Guinée pour les matchs amicaux contre l’Algérie (le 23 septembre) et la Côte d’Ivoire (le 27 septembre). Cette convocation n’est pas du goût de Liverpool et de son entraîneur Jürgen Klopp, qui ne veut pas entendre parler d’un départ du milieu de terrain.

‘’Non, je ne m’attends pas à ce qu’il parte en mission internationale. Sa date de retour prévue était fin octobre. La même chose qu’Oxlade-Chamberlain. C’est pourquoi les deux garçons ne sont pas dans l’équipe de la Ligue des champions’’, a indiqué le technicien allemand en conférence de presse. De son côté, le sélectionneur du Syli National, Kaba Diawara, avait expliqué la semaine dernière que la convocation de son capitaine n’est pas encore définitive.

‘’Naby Keita est blessé et là il se remet de sa blessure. Sa situation s’améliore et il est même en avance sur les délais. Nous avons pris un groupe de 24 joueurs pour justement laisser une chance de pouvoir compter sur lui car c’est un joueur très important pour nous, sur et en dehors du terrain, c’est notre capitaine. Nous suivons sa situation de très près. Il nous reste encore un peu plus de deux semaines avant notre premier match. Il y a des chances de le récupérer d’ici là’’, avait indiqué le technicien sur le site de la Fédération guinéenne.