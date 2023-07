Le chef de l’État a invité le gouvernement et le Premier ministre à prendre les mesures préventives adéquates pour éviter de nouveaux drames liés aux inondations.

L’hivernage 2023 s’installe petit à petit au Sénégal et le gouvernement cherche à anticiper au maximum sur des inondations. Après le Conseil interministériel consacré à la prévention et à la gestion des inondations présidé par le Premier ministre Amadou Ba, en mai dernier, c’est au tour du président de la République, Macky Sall, d’inciter le gouvernement à préparer l’arrivée des pluies. Désormais, le chef de l’État veut voir ‘’une réunion interministérielle hebdomadaire de suivi de l’exécution des actions de prévention et de lutte contre les inondations’’.

Macky Sall l’a demandé, hier, en Conseil des ministres, au Premier ministre. Le chef de l’État est revenu sur le suivi du Programme national de lutte contre les inondations, en demandant au Premier ministre, au ministre de l’Eau et de l’Assainissement, au ministre chargé de la Prévention et de la Gestion des inondations ‘’de prendre toutes les mesures préventives adéquates, en relation avec les autorités administratives et les maires, afin d’accélérer le déploiement des dispositifs de lutte dans les zones retenues ou à intégrer dans la matrice d’actions prioritaires’’.

Après le succès de l’organisation de la première édition du Forum international Invest in Senegal, du 6 au 9 juillet 2023, qui a vu la participation de plus de 70 pays, le président de la République a rappelé ‘’la priorité fondamentale à accorder à la compétitivité de l’économie nationale et à l’attractivité du Sénégal par l’amélioration continue de l’environnement des affaires afin d’accentuer les flux d’investissements directs étrangers (IDE), mais également le développement du secteur privé à travers l’industrialisation, le soutien à l’artisanat national et aux PME-PMI’’.

Levée des contraintes administratives impactant la qualité du climat des affaires

De tels accomplissements ne se feront pas sans une amélioration constante de l’environnement des affaires. C’est ainsi que le chef de l’État souligne la nécessité d’accélérer la mise en œuvre de l’ensemble des composantes du Programme des réformes de l’environnement des affaires (PREAC) en veillant à la levée des contraintes administratives impactant la qualité du climat des affaires au Sénégal.

Ceci a déjà été lancé. Et le président Macky Sall encourage et rappelle l’impératif de poursuivre la réalisation et la montée en puissance des zones économiques spéciales (ZES), des agropoles et de développer des partenariats public-privé gagnant-gagnant dans le cadre de projets à haute valeur ajoutée et à fort potentiel de contenu local et de création d’emplois décents.

Un autre point sur lequel le gouvernement travaille est la simplification systématique et la digitalisation intégrale des procédures et formalités administratives et financières.

Dans cet élan, le secteur privé ne devrait pas être en reste. Le président de la République a demandé au Premier ministre d’intégrer dans le Programme d’action prioritaire 3 (PAP3) en finalisation, un volet prioritaire de réformes autour de la transformation du secteur public, afin de soutenir la promotion d’un secteur privé dynamique, accélérateur de l’émergence du Sénégal.

Dans cette perspective, Macky Sall souligne ‘’la nécessité d’adopter prochainement la Stratégie nationale de développement du secteur privé, qui doit être en parfaite cohérence avec les politiques d’industrialisation, de promotion de l’entreprenariat et de création d’emplois’’.

Une stratégie nationale de développement du secteur privé

La semaine dernière, le président de la République a réceptionné la gare du Train express régional (TER) à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) qui, à terme, va relier l’infrastructure à Diamniadio, terminus actuel du train. Cette quatorzième gare du TER à Diass a acté une extension du réseau de 19 km. Le président de la République a ainsi félicité le gouvernement et toutes les structures impliquées dans la réalisation de ce projet, un des grands axes du PSE.

Dans cet élan, Macky Sall a demandé au Premier ministre et au ministre des Transports terrestres de prendre toutes les dispositions administratives et financières requises pour assurer la maintenance de la gare AIBD ainsi que la finalisation fonctionnelle dans les délais de la phase II du TER.

Toujours dans le domaine ferroviaire, le président de la République a invité le Premier ministre à tenir un Conseil interministériel sur la relance des chemins de fer (notamment l’axe Dakar - Tambacounda) et le développement des transports ferroviaires en vue de l’adoption prochaine d’une stratégie ferroviaire nationale (SFN) globale, cohérente et pragmatique dans sa déclinaison temporelle et sa mise en œuvre.

Lamine Diouf