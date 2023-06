Après une série d'actions et d'interventions qui garantissent aux adolescentes une gestion intime, sécurisée et hygiénique de leurs règles dans la confiance et la dignité, Pencum Ndakaru est au chevet des potaches de 41 écoles primaires publiques du département de Guédiawaye. Selon le manager de cette structure, ils ont offert 42 000 serviettes hygiéniques.

D'après Issa Dia, la gestion de l'hygiène menstruelle (GHM) est une question des droits humains qui affecte chaque mois la vie de près de 26 % de la population mondiale. Cette situation, selon lui, est encore plus alarmante au niveau des écoles où une fille sur dix ne va pas à l'école pendant son cycle menstruel. Ce qui correspond à environ 20 % du temps scolaire perdu sur une année.

À l'arrivée de leurs menstrues, bon nombre d'entre elles abandonnent complètement l'école. Ainsi, dans leur vie quotidienne, les filles, a-t-il expliqué, font face à un certain nombre de défis liés à la gestion de leur hygiène menstruelle. Elles ne sont souvent pas préparées à cet événement et ressentent parfois de la honte. Durant cette période, elles sont considérées comme impures, exclues du reste de la société et souffrent en silence. ‘’C'est dans cette perspective que la fédération Pencum Ndakaru, dans sa démarche de promotion d'une éducation de qualité, inclusive et accessible à tous les enfants, a eu à intervenir dans ce domaine pour trouver des solutions dans une démarche inclusive impliquant le personnel enseignant, les parents, les élèves, les professionnels de la santé en autres. Dans la prise en charge globale, il est nécessaire de constater que ce problème à trois composantes essentiellement.

À savoir : le cadre physique qui doit exister pour permettre aux élèves de se prendre en charge en toute sécurité et discrétion, ce qui appelle à la construction de toilettes répondant aux normes de séparation garçons/filles, disponibilité de bloc équipé exclusivement dédié aux filles en période de menstrues, la gestion des connaissances : maîtrise de son cycle menstruel et des gestes d'hygiène à respecter, la disponibilité des intrants et la gestion de l'environnement pour le traitement des déchets dans le respect des normes environnementales", a confié M. Dia hier lors de la cérémonie de remise des serviettes hygiéniques.

D'après lui, les zones d'intervention de sa structure sont Guédiawaye, Dalifort, Camberène, Ouakam, Sébikhotane et Yoff. À l'instar de Guédiawaye, les cinq autres zones ont reçu aussi des milliers de serviettes. Pour celui de Guédiawaye, c'est un montant de 6 millions F CFA qui a été débloqué. En sus de cela, a-t-il précisé, ils ont remis une dotation de 25 cartons de rames de papiers à l'inspection académique et d'information pour la tenue d'évaluations standardisées et la reproduction des supports de cours. À rappeler aussi que durant le dernier trimestre, 33 000 serviettes hygiéniques ont été distribuées aux onze collèges publics du département de Guédiawaye avec une cible de 8 643 filles.