C’est une scène assez inhabituelle qu’ont observée hier quelques passants au niveau de la corniche-Ouest. Le président du Conseil économique, social et environnemental (Cese) est tombé nez à nez sur des étudiants en train d’observer un mouvement de grève en barrant la route. Il s’agit de jeunes en formation à l’Ecole normale supérieure d’enseignement professionnel et technique (Ensept).

Loin de se débiner et de changer d’itinéraire, Idrissa Seck a préféré descendre de sa voiture et d’aller à la rencontre des apprenants en colère. Surpris par la présence d’une des principales autorités de l’Etat, les étudiants ont trouvé en Idrissa Seck un bon messager pour faire parvenir leurs doléances au président de la République Macky Sall.

‘’Nous savons l’aura que vous avez auprès du président de la République et nous espérons que vous pourrez régler ce problème. On a écrit des mémorandums et déposé des préavis de grève. Mais aucune réaction. Nous avons barré la route, car depuis deux semaines, nous faisons part de nos réclamations, et rien n’a évolué’’, lui explique un des étudiants.

...Ces doléances concernent, explique un autre au président du parti Rewmi, ‘’le paiement de (leurs) indemnités de stage, l’autorisation d’inscription des nouveaux bacheliers et de meilleures conditions d’études’’. ‘’Nous demandons l’équipement de nos salles de travaux pratiques. L’Ensept, qui est le baromètre de la formation professionnelle et technique, ne dispose pas de salle de TP digne de ce nom. C’est paradoxal, eu égard aux déclarations du président de la République’’.

Après leur avoir prêté une oreille attentive, Idrissa Seck a demandé aux étudiants de surseoir à leur mouvement d’humeur et de retourner au campus universitaire, avec l’engagement de porter leurs doléances au chef de l’Etat. La Cellule de communication du Conseil économique, social et environnemental a informé par la suite qu’une fois rentrée au campus, ‘’les étudiants ont formé une délégation restreinte chargée de venir rencontrer le président du Cese à son bureau, dans la foulée. A tête reposée, ils ont détaillé leurs préoccupations que leur interlocuteur s’est encore engagé à faire prendre en charge par l’autorité. A l’issue de la réunion, il a été décidé de produire un mémorandum que le président Idrissa Seck remettra personnellement au chef de l’Etat’’.