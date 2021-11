Lundi dernier, le groupe D-Médias a connu une matinée mouvementée, avec la descente sur place d’huissiers pour inventorier le matériel de cette entreprise de presse, suite au contentieux qui l’oppose aux services fiscaux. Après moult médiations et une rencontre entre le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (CDEPS) et la Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID), une solution a été trouvée afin de décrisper la situation.

En effet, un communiqué conjoint des deux parties indique que le directeur général des Impôts et des Domaines, en ce qui concerne la procédure de recouvrement forcé enclenchée par la DGID à l’encontre d’entreprises du groupe D-Médias, accède à la demande du CDEPS de suspendre les actions en cours. Seulement, indique le document, le représentant légal dudit groupe ou son mandataire dûment habilité doit se rapprocher de la DGID, en vue du règlement du contentieux, conformément à la loi et à la fonction économique assignée aux impôts. Dans le même esprit, poursuit-on, les actions de recouvrement forcé lancées contre d’autres entreprises de presse en vue de recouvrer des créances fiscales sont également suspendues jusqu’à nouvel ordre.

‘’Ces dernières devront se rapprocher du président du comité ad hoc pour convenir de moratoires supportables par les entreprises de presse. Enfin, la DGID et le CDEPS ont convenu de travailler à l’élaboration d’une convention de partenariat dans les meilleurs délais. Cette convention portera sur des actions concrètes de promotion du civisme fiscal et de vulgarisation des missions et réalisations de la DGID, d’une part ; d’autre part, elle visera à renforcer les capacités des entreprises de presse en matière de journalisme spécialisé en fiscalité et dans le domaine de la gestion fiscale’’, indique le communiqué.