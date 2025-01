Indemnisation ex-détenus

Dans un communiqué de presse reçu hier par EnQuête, la section Forum Civil de Bignona regrette le manque de transparence noté dans le processus d’allocation des ressources publiques mobilisées. Ainsi, elle demande pourquoi le Gouvernement n’a pas communiqué à temps sur l’existence du comité chargé de cette répartition. "Pourquoi une information publique n’a-t-elle pas été faite pour informer les ex-détenus et les autres victimes de violences politiques sur l’existence des ressources mobilisées ?", s’interroge cette section sud du Forum Civil.

Par conséquent, "au nom de la transparence, de la redevabilité et de l’égalité de traitement des citoyens devant les ressources publiques, le Forum Civil, section Bignona, demande au Gouvernement de publier la liste des bénéficiaires des ressources publiques mobilisées par le Comité chargé de proposer une assistance aux ex-détenus et autres victimes de la période pré-électorale." Elle félicite, par ailleurs, les victimes des violences politiques à Bignona d’avoir mis en place une Coordination départementale pour défendre efficacement leurs intérêts et les encourage à y associer les autres victimes ayant perdu leurs commerces, leurs biens ou leurs entreprises.