Infrastructures universitaires 

La Direction des Constructions logée au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation est de plain-pied dans la concrétisation de la vision du président de la République en matière de décentralisation de l’enseignement supérieur. Après la réalisation de plusieurs Eno, Isep et extension d’universités, le directeur des Constructions a annoncé la réalisation des universités de Matam et du Sénégal oriental pour 2024. "Nous intervenons dans la décentralisation de l’enseignement supérieur, selon la vision du président de la République. Faire en sorte de mailler le Sénégal pour donner la chance à tous. Il y a le projet de construire dans chaque département un Eno.

On va mettre dans chaque région un Isep et une université. On essaie de le planifier suivant les priorités. On a deux universités qu’on va démarrer en 2024 : universités de Matam et du Sénégal oriental’’, a expliqué Cheikh Ahmadou Bamba Fall. D'après lui, la mission de la Direction des Constructions, c’est de traduire la vision du président de la République suivant les directives du ministère de l’Enseignement supérieur. "Il faut, à cet effet, suivre la demande des recteurs, leurs besoins en équipements suivant la carte universitaire tracée par le président de la République. L’ensemble des travaux passe par la Direction des Constructions du ministère de l’Enseignement supérieur. Cette direction a pu réaliser pas mal de structures.

On peut citer l’extension de l’université de Dakar, l’université de Thiès, l’extension des universités de Ziguinchor, de Bambey, de l’UGB, les centres délocalisés de Kolda. Elle a également construit l’université Ahmadou Makhtar Mbow que le président a inaugurée récemment. Il y a également la réalisation de l'université Sine-Saloum, la Cité du savoir où il y aura le supercalculateur, il y a le siège de l’UVS", a-t-informé.