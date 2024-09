Inondations à Touba 

L'ancien ministre de l'Intérieur Aly Ngouille s'est rendu à Touba, de retour d'un voyage, pour s'enquérir de la situation et constater de visu les dégâts survenus après les fortes pluies qui hantent le sommeil des populations. Fidèle à sa démarche, résident à Touba et conscient de l'ampleur des dommages causés par les inondations, le président du tout nouveau parti politique PSD, Aly Ngouille, selon un document rendu public, n'est pas allé dans la cité religieuse avec les mains vides.

Devant le khalife général Serigne Mountakha Mbacké, il s'est encore illustré de sa "magnanimité", sa "générosité", en mettant à la disposition de la commission de gestion des inondations une importante dotation en carburant, deux villas entièrement équipées pour reloger des nécessiteux et un réconfort moral très apprécié par les populations.

Après cet entretien, l'ancien ministre de l'Intérieur s'est rendu auprès de plusieurs ménages impactés qui habitent dans les quartiers comme Nguiranène-Soura, Ndamatou, etc. Accompagné de quelques amis et collaborateurs, il a constaté de près les dégâts et mieux, il n'a pas hésité à apporter des suggestions allant dans le sens de poursuivre les efforts consentis pour éradiquer définitivement ce problème d'assainissement et de gestion des eaux de pluie à Touba, a précisé la même source.