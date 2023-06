Plusieurs demandes d’autorisation de manifestation ou de marche pacifique ont été rejetées par le préfet de Dakar. Celle de la Plateforme des forces vives de la nation (F24) en fait partie. Dans un contexte de préparation de la fête de Tabaski, la F24 se plie à la décision de Mor Talla Tine, en annulant sa marche pacifique qui était prévue aujourd’hui, après avoir reçu une délégation du secteur privé. Toutefois, elle dénonce un ‘’alibi fallacieux’’ du préfet.

Interdite de tenir une mobilisation ce vendredi, la Plateforme des forces vives de la nation (F24) avait donné rendez-vous aux Sénégalais, ce samedi, pour une marche pacifique sur la VDN, à 15 h (le départ sous l’autopont Saint-Lazare pour prendre la direction de l’École normale supérieure). Mais elle s’est finalement pliée à la décision du préfet de Dakar. Elle reporte jusqu’à nouvel ordre, voire annule cette marche.

‘’Nous avons beaucoup discuté. Et au terme des discussions, on a retenu que la F24 a suscité beaucoup d’espoir auprès des populations. Tenant compte des intérêts de cette population, il était nécessaire de surseoir à la marche pour lui permettre de vaquer à ses préoccupations, surtout en ces moments où la Tabaski frappe à la porte’’, a annoncé hier la plateforme, lors d’une conférence de presse.

Il a été également question de prendre en compte la demande d’une délégation du patronat. En effet, la F24 a reçu une forte délégation du secteur privé, les 5 et 8 juin 2023, qui a initié une médiation entre elle et le président de la République. ‘’Ces acteurs du monde des affaires ont exprimé leur volonté de rapprocher les parties et d’apaiser la situation dans ce contexte de pré-Tabaski’’, avance Mimi Touré et Cie qui soutiennent ne pas vouloir porter préjudice aux entrepreneurs.

Il faut dire que plusieurs déclarations de manifestations sur la voie publique projetées, dans la période du 9 au 16 juin 2023, ont été déposées sur la table du préfet de Dakar, par des entités politiques ou mouvements de soutien politiques.

Dans sa réponse, le préfet de Dakar a d’emblée souligné que celles-ci interviennent après les incidents malheureux enregistrés la semaine dernière et ayant entrainé des pertes en vies humaines et de nombreuses dégradations de biens publics et privés. ‘’Conformément aux dispositions relatives aux manifestations sur la voie publique, leur examen a révélé, pour certaines, le non-respect du délai légal’’, a renseigné Mor Talla Tine. Le préfet avance que c'est le cas notamment des déclarations de rassemblements projetés par la structure dénommée Y en a marre et le groupe de presse Walfadjri, hier, de 15 h à 19 h, respectivement à la place de la Nation et devant les locaux dudit groupe.

En conséquence, l’’'irrecevabilité’’ de celles-ci a été constatée et notifiée aux déclarants.

Les raisons avancées par le préfet de Dakar

S'agissant des autres manifestations projetées aujourd’hui, notamment la marche déclarée par la structure dénommée Frapp, ayant comme itinéraire l'autopont Saint-Lazare - VDN - Rond-point École normale, de 15 h à 19 h, et les rassemblements projetés par le mouvement And Defar sunu reew falaat Macky Sall, au terrain de football sis à l'Unité 22 des Parcelles-Assainies, de 15 h à 20 h, et par la Convergence des démocrates pour la sauvegarde de la République en 2024 (S24) à la place de la Nation, de 15 h à 19 h, M. Tine souligne : ‘’L'instruction a laissé apparaître, selon le cas, des menaces réelles de troubles à l'ordre public et de sabotage, des risques de saccage de biens publics ou privés liés à de possibles débordements, des risques d'infiltration par des individus malintentionnés.’’

D’après le préfet, ce sont là les raisons qui font que ces manifestations sont interdites, dans le but de ‘’préserver l'ordre public et la paix sociale’’.

Mor Talla Tine évoque également le contexte actuel marqué par les préparatifs de la fête de Tabaski qui nécessitent une libre circulation des personnes et des biens.

‘’Il est donc évident que la fermeture pendant quatre heures, par exemple, de la VDN comporte, sans nul doute, un impact négatif sur la fluidité de la circulation et sur l'économie. Dès lors, j'invite les acteurs à œuvrer pour la préservation de l'ordre public, la paix sociale et la sécurité des personnes et des biens, pour une meilleure vie en société’’, notifie-t-il.

La manifestation comme expression d’indignation et de désaccord

Or, même si la F24 a annulé sa marche, il est d’avis que ‘’l’argumentaire du préfet relève d’un alibi fallacieux’’. Pour elle, la manifestation est nécessaire au bon fonctionnement d’un régime démocratique, car, dit la plateforme, elle favorise sa respiration et constitue un des signes majeurs de sa vitalité. ‘’Les rencontres hautement citoyennes prévues les 9 et 10 (juin) devraient permettre aux populations, meurtries par plusieurs jours de tueries barbares, de répression aveugle et d’arrestations massives, d’exprimer leur indignation et leur désaccord total avec la gouvernance violente et manipulatrice de Macky Sall’’, déclare-t-elle.

‘’En décidant régulièrement de ne pas donner une suite favorable aux déclarations de manifestation de la F24 et même des autres, le gouvernement ne laisse d’autre alternative aux citoyens que la protestation non autorisée qui sera sanctionnée par la répression, ce qui a pour conséquence de perpétuer le cycle de la violence’’, poursuit-elle.

Ainsi, la F24 rappelle qu’elle a accepté de se conformer à la légalité, en acceptant de renoncer au lancement du ‘’dialogue du peuple’’, le 31 mai 2023, dans les jardins de la mairie des Parcelles-Assainies.

Malgré cela, la gendarmerie a expulsé ses membres d’une propriété privée, en l’occurrence la permanence du Grand parti de Malick Gakou sans notification administrative. ‘’Ce qui montre que les droits élémentaires d’expression et de réunion ne constituent plus des limites aux dérives dictatoriales du président Macky Sall’’, dénonce-t-elle.

Pour le député Guy Marius Sagna, le préfet a omis d'informer les citoyens du sort que ‘’Macky Sall compte réserver aux lettres d'information déposées par le Frapp pour des manifestations devant avoir lieu le lundi 12, le mardi 13, le mercredi 14 et le jeudi 15 juin avec comme objet : empêcher la 3e candidature ‘illégale et illégitime’ de Macky Sall ; refuser la ‘liquidation’ des candidatures d'opposants comme Ousmane Sonko, Khalifa Sall et Karim Wade ; la libération des détenus politiques et justice pour les victimes assassinées par le régime de Macky Sall’’.

Autrement dit, en une semaine, il y a eu l’interdiction de six manifestations pacifiques, compte non tenu de la manifestation du groupe Walfadjri et des sections départementales de la F24 en dehors de la région de Dakar. Le Frapp rappelle qu'il y a quelques jours, Macky Sall avait fait interdire une manifestation à l'appel de la section Synpics du groupe Excaf Télécom et du Frapp.

‘’Il ne faut pas chercher loin l'origine de la radicalisation du peuple sénégalais : celui qui sème des manifestations arbitrairement interdites récoltera des manifestations non déclarées et des participations à des manifestations interdites’’, peste Guy Marius Sagna.

Ainsi, le Frapp, pour sa part, membre de la F24, dénonce ‘’toutes ces interdictions illégales et illégitimes, et prend à témoin l'opinion publique nationale et les amis du Sénégal sur la politique ‘démocraticide’ de Macky Sall’’.

BABACAR SY SEYE