Pour l’amour de Sophie, Babacar Ndiaye et Moussa Moise Mané se sont retrouvés à la barre du tribunal d’instance de Dakar. Leur affaire a été évoquée, hier.

L’amour rend vraiment fou. Babacar Ndiaye et Moussa Moise Mané ne diront pas le contraire. Les deux jeunes hommes sont venus régler leurs comptes, hier, à la barre du tribunal d’instance de Dakar. A l’origine de leur différend : Sophie Diatta. La demoiselle, qui pourtant est retournée en Suisse, n’ignore pas le désordre qu’elle a laissé derrière elle. Elle a une fille avec Babacar Ndiaye. Ce dernier est allé lui rendre visite, il y a quelques jours. Mais il n’a pas apprécié d’y rencontrer le sieur Moussa Moise Mané.

Sophie a beau lui avoir dit que ce dernier est son ami, Babacar n’y a pas cru. Il s’en est pris à Moise et les deux hommes se sont donné en spectacle chez la demoiselle, avant d’être séparés. Babacar n’en est pas resté pas là. Le lendemain, il est retourné chez son ex-petite amie. Mais, cette fois-ci, pour prendre sa fille.

Au bout de quelques jours, Sophie l’a appelé pour qu’il lui ramène son enfant. Mais ils n’ont pas pu s’entendre. Ainsi, Sophie, en compagnie de Moussa Moise Mané et un certain Cheikh, s’est rendue chez Babacar pour prendre sa fille.

Là encore, les deux prétendants de la demoiselle en sont venus aux mains. Moussa Moise, qui avait perdu sa sacoche lors de la bagarre, est revenu sur les lieux avec Bamba Diaw pour la récupérer. Mais Babacar et ses amis les attendaient de pied ferme. Ils les ont attaqués une nouvelle fois et le pare-brise de la voiture de Bamba Diaw a été cassé avec une brique. Une plainte a été déposée contre Babacar Ndiaye.

Placé sous mandat de dépôt pour vol, violence et voie de fait et destruction de biens appartenant à autrui, Babacar Ndiaye a été jugé, hier, à la barre du tribunal d’instance de Dakar.

A la barre, le prévenu a contesté les faits et renseigné que c’est lui la victime. ‘’Je suis venu en vacances au Sénégal. Comme ma fille et sa mère sont aussi ici, je suis allé leur rendre visite. Mais ce jour-là, j’ai trouvé Moussa chez Sophie. Elle était presque dévêtue et je lui ai demandé qui est cet homme. Elle m’a dit que c’est son ami. On s’est un peu disputé lui et moi et je suis parti’’, a-t-il raconté.

Ensuite, il a avoué s’être rendu chez Sophie pour chercher sa fille, car elle était malade. A l’en croire, cinq jours après, Moussa et Sophie se sont introduits sans autorisation chez lui. Ce fut la cause de leur bagarre. ‘’J’ai été informé de leur présence chez moi par les gardiens, car j’étais sortie avec ma fille. En sortant, je n’avais pas fermé la porte de mon appartement. J’ai pris la sacoche de Moussa pour prouver qu’il est venu chez moi’’, a-t-il déclaré.

Des dénégations balayées d’un revers de main par les parties civiles Moussa Moise Mané et Bamba Diaw. Selon Moussa, il n’a jamais mis les pieds chez le prévenu. ‘’Après notre altercation dans son quartier à la cité Aliou Sow, j’ai constaté que j’ai perdu ma sacoche. En voulant aller la récupérer, j’ai demandé à Bamba de m’accompagner, mais il m’a dit d’aller d’abord à la gendarmerie. Ce que j’ai fait. Mais le gendarme m’a clairement dit qu’il ne pouvait pas m’accompagner et d’aller récupérer la sacoche tout seul’’, a-t-il expliqué.

D’après lui, c’est la raison pour laquelle il s’est rendu à nouveau chez Babacar et ils se sont, une nouvelle fois, affrontés. ‘’Avant même de descendre de la voiture, il a jeté une grosse pierre sur le pare-brise de la voiture de Bamba. Ils se sont ensuite mis à crier au voleur’’, a-t-il conclu.

Bamba Diaw a formellement désigné Babacar comme étant celui qui a cassé le pare-brise de son véhicule. Pour la réparation du préjudice causé, Moussa Moise Mané a réclamé la somme de 300 mille francs CFA.

A la suite du parquet qui a requis l’application de la loi, les avocats de la défense ont sollicité le renvoi de leur client des fins de la poursuite.

Le juge ayant mis l’affaire en délibéré, Babacar Ndiaye sera édifié sur son sort le 17 septembre.

MAGUETTE NDAO