La France a rempli son objectif de finir dans le top 5 du tableau des médailles pour ses JO à domicile, battue de peu par l'Australie et le Japon mais loin derrière les États-Unis, repassés de justesse ce dimanche devant la Chine.

Avec 64 médailles dont 16 en or, la France termine cinquième du tableau des médailles à l'issue de ces JO à domicile et meilleure nation européenne (derrière la Chine, les États-Unis, le Japon et l'Australie). Si elle a un temps occupé le podium, la délégation tricolore a connu une deuxième semaine plus compliquée. Les titres des Bleus en volley et d'Althéa Laurin en taekwondo lors de l'avant-dernière journée lui ont permis de conserver sa place dans le top 5, ce qui n'était plus arrivé depuis la cinquième place aux JO d'Atlanta en 1996.

Devant au nombre de médailles d'un bout à l'autre de ces JO, les États-Unis ont, de leur côté, manqué de titres durant les premiers jours avant de grimper à la première place du classement au soir du neuvième jour de compétition. Ce qui ne les a pas empêchés de se faire une belle frayeur sur la fin : il a fallu attendre la toute dernière finale ce dimanche, remportée par les basketteuses de Team USA d'un petit point face à la France, pour repasser devant la Chine sur le fil avec 40 médailles d'or et 126 médailles au total.

Le Japon encore sur le podium

Porté par le judo (3 titres, 8 médailles) en début de quinzaine, le Japon a ensuite connu une période de creux, redescendant même à la septième place du tableau des médailles à quelques jours de la fin. Mais son hégémonie en lutte, en l'absence de la Russie, lui a permis d'effectuer une remontée spectaculaire. Le pays hôte des derniers JO retrouve ainsi le top 3 des délégations, comme à Tokyo.

Autre remontée tardive : celle des Pays-Bas, absents du top 10 en première semaine mais revenus de loin grâce à des titres en aviron (4) et en cyclisme sur piste (3). Les Néerlandais ont même devancé la Corée du Sud et la Grande-Bretagne sur le fil pour prendre la sixième place du tableau des médailles, une de mieux qu'il y a trois ans.

L’EQUIPE.FR