Josiane Coly aka Jozie est une étoile montante de la scène musicale sénégalaise. Originaire de la Médina, Jozie incarne l’authenticité et la passion pour la musique. Découverte en 2018, elle s’est rapidement imposée comme une voix sûre, grâce à son talent. ‘’EnQuête’’ vous la présente.

Née dans le quartier populaire de la Médina à Dakar, Josiane Coly aka Jozie est une artiste-chanteuse et rappeuse qui a été bercée dès son plus jeune âge par les rythmes envoûtants de la musique, grâce à l'influence de son père, un mélomane passionné. Avec des origines profondément enracinées dans la culture sénégalaise, notamment diola, et un héritage espagnol du côté de sa mère, Jozie a toujours ressenti une connexion intense avec ses racines africaines, ce qui transparaît dans ses créations artistiques. Elle se révèle au grand public en 2018 avec son premier single "Nob ba dof" ("Aimer à la folie" en wolof), produit par le label sénégalais Prince Art. ‘’Je dois mon amour pour la musique en grande partie à mon père, très grand mélomane et DJ à ses heures perdues dans les fêtes de famille. On n'avait donc pas le choix, si ce n'était de considérer la musique comme un membre très important de la famille. Résultat : des frères et sœurs artistes’’, nous a-t-elle confié.

Notre artiste se distingue par son charisme et son style unique. Ses ‘’locks’’ soigneusement entretenus, tombent en cascade autour de son visage et cela ajoute une touche de mystère à son allure. Son teint noir brillant reflète une profondeur et une résilience qui se manifestent également dans son art. Josye est une femme qui allie sensibilité et force. Sa détermination est une flamme qui brille intensément, guidant chaque étape et chaque défi pour sa musique. Elle se dit également loyale. La loyauté se déploie comme un socle solide sur lequel elle construit ses relations et ses engagements. Et malgré cette loyauté, c'est sa ténacité qui définit véritablement son caractère ; une volonté farouche et une persévérance sans faille qui lui permettent de surmonter les défis et de se battre pour ce en quoi elle croit. Sa nature est un mélange fascinant de douceur et de détermination, rendant chaque action et chaque mot empreints d'une force tranquille et d'une présence captivante.

En quelques mots, femme, sensible et forte, déterminée, loyale et surtout très têtue’’. C’est ainsi qu’elle se décrit.

Ces traits de caractère se reflètent dans son parcours et ses choix artistiques. Elle refuse de se laisser enfermer dans un style unique. Pour elle, la musique est avant tout une question de feeling et d'authenticité, et elle n'hésite pas à explorer différents genres pour exprimer ses émotions et ses convictions. Josye s’explique : ‘’Je ne réfléchis pas quand je me lance sur une chanson ou un projet. Je me laisse porter par le feeling du moment. Je suis ouverte et refuse de m'enfermer dans un style. J'aime explorer, m'ouvrir à de belles expériences artistiques qui me procurent émotions et chaleur. Là, je viens de sortir une mixtape en hommage au rap classique des années 90. Demain, je peux me retrouver à faire un album purement reggae.’’

Elle souligne sa particularité en tant qu’artiste : ‘’Par contre, je fais bel et bien le choix de laisser ma vraie voix sans des effets qui la dénaturent, de défendre des causes et non la musique de perdition.’’

Des messages poignants abordés dans sa musique

La musique, c’est non seulement la mélodie, le beat et même le rythme, mais il y a un élément important dans la musique. C’est le message. Ceux abordés par Josye sont dénonciateurs.

Avec un début de carrière musicale qui ne cesse de se diversifier, Josye, prend son destin en main en fondant son propre label, Jozie Prod, en 2020, et en lançant son troisième projet ‘’Meunoul nek’’ (C’est impossible), où elle aborde avec force le thème du harcèlement contre les femmes. Elle prône les valeurs, les convictions. ‘’Je me bats pour la dignité de l'être humain. Je dis souvent que la plus grande crise n'est pas financière, mais la crise de l'humanisme’, a-t-elle déclaré. Néanmoins, sa musique aussi, selon son’’mood’’, peut lui servir de thérapie et d'exutoire.

Ce qui lui a valu de nombreuses nominations, une sympathie et un vrai respect dans ce milieu. Ça se traduit par de nombreuses nominations, dont le prix Découvertes RFI. Pour elle, cela était une fierté. ‘’Franchement, je vis ma best life. Je suis très fier du travail qu'on est en train d'abattre avec mon label’’.

Mais elle précise que pour elle, la musique marchera vraiment le jour où elle fera entrer plusieurs millions dans les poches de toutes les personnes braves qui travaillent avec conviction sur ses projets.

Une transformatrice de difficultés

Selon Josye, le milieu de la musique urbaine est très misogyne, au Sénégal. Mais elle ne voit pas ça comme une difficulté ; elle le voit plutôt comme une source de motivation. ‘’Il faut savoir ce que tu veux et être ferme, ne pas chercher à être aimée par tout le monde. Il faut rester soi-même’’, lance-t-elle.

En ce qui concerne son objectif, il n'est pas encore concret dans sa tête, mais si on parle d’ambitions, elle se voit porter les couleurs du drapeau national, un peu partout à travers le monde. Devenir un exemple et une source de motivation pour les jeunes et surtout les jeunes femmes sénégalaises, africaines, leur ouvrir des portes que l'on pensait inaccessibles. Faire découvrir à travers les quatre coins de la planète sa musique. C’est cela son combat.

En dehors de la musique, Jozie est une entrepreneure active. Elle a sa propre marque de vêtements "Fiit", signifiant audace et se lance dans des projets cinématographiques. Cette diversification témoigne de son esprit créatif et de sa volonté de laisser une marque durable dans plusieurs domaines artistiques. On parle aussi d’une amoureuse de la lecture, d’une écrivaine en herbe, d’une addicte de documentaires avec pour péché mignon ‘’passer des moments de luxe avec sa famille et ses amis’’.

Ainsi, Josiane Coly aka Josye, l’artiste chanteuse, rappeuse sénégalaise des Parcelles-Assainies, a exprimé avec modestie que sa carrière ne fait que commencer. ‘’Ma carrière ne fait que commencer. Pour l'instant, je n'ai pas encore sorti d'album. J'en profite pour faire un peu de promo. Mon premier album va sortir en 2025 et le titre c'est ‘Jigeen jigeen lu’. Ça y est c'est dit’’.

Elle nous confie par la suite ses moments forts. ‘’La scène est mon moment fort. Les échanges avec le public, c’est très intense. Mais aussi, la sortie de mon film ‘Jozie Mood’ au cinéma Pathé, ça je peux le dire, c'était vraiment quelque chose. Partager avec mes amis et mon public tous ces moments de créations, j'avoue, c'était quelque chose’’, relate-t-elle assez émue.



Son conseil, ‘’be yourself’’, comme on dit, ‘’reste toi-même, car les autres personnages sont déjà pris. Il faut croire en toi et toi seule, tu dois te battre pour atteindre tes objectifs et ne jamais te donner à la facilité, aux mauvaises tentations. Ma sœur, c'est ton talent qui doit parler et non ton corps. Vends ta musique et non ta dignité. Ne fais pas ce que tu pourrais regretter demain quand tu auras des enfants, une famille’’.

Thécia P. NYOMBA EKOMIE