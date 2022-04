Journée du livre

Dans un communiqué, la Direction du Livre et de la Lecture a annoncé que la cérémonie officielle marquant la célébration de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, aura lieu à l’hôpital d’enfants de Diamniadio. Elle compte équiper la bibliothèque de l’hôpital. Un lot de livres leur sera offert, à l’occasion de cette cérémonie qui sera présidée par le ministre de la Culture et de la Communication Abdoulaye Diop.

Dans le cadre des célébrations de la Journée internationale du livre et du droit d’auteur, l’Association de la presse culturelle du Sénégal va recevoir un don de livres du ministère de la Culture et de la Communication, aujourd’hui, à la Maison de la presse, à Dakar. Ce sera après au tour du Centre de sauvegarde de l’enfant de Pikine-Guédiawaye demain vendredi. La journaliste et romancière Faty Dieng, autrice de ‘’Chambre 7’’ (L’Harmattan Sénégal, 2019), donnera une conférence dans cet établissement, à cette occasion.

La Journée mondiale du livre et du droit d’auteur est célébrée le 23 avril de chaque année, depuis 1995.