Soixante ans après l’adoption de la Recommandation OIT/Unesco sur la condition du personnel enseignant, les droits, la formation et la santé des personnels restent au centre des préoccupations. Lors d’une conférence de presse tenue le 5 octobre à Diamniadio, Amidou Diédhiou, président du comité d’organisation de la Journée mondiale des enseignants, et Baba Thiam, directeur des Ressources humaines du ministère de l’Éducation nationale, ont insisté sur leur accompagnement.

Comment accompagner les enseignants dans un métier que le numérique et l’intelligence artificielle font évoluer ? La question figure parmi les enjeux soulevés par Amidou Diédhiou lors du lancement des activités de la Journée mondiale des enseignants, le 5 octobre à Diamniadio. Pour le président du comité d’organisation, ces transformations touchent aussi bien les compétences des personnels que leurs pratiques pédagogiques et leurs responsabilités.

« Ces évolutions exigent un accompagnement adapté, fondé sur la formation et le dialogue avec les acteurs concernés », a-t-il déclaré. La formation constitue ainsi l’un des sujets que les organisateurs souhaitent mettre en discussion, avec les conditions d’emploi, le respect des droits et la santé des personnels.

L’édition 2026 marque le soixantième anniversaire de la Recommandation de l’Organisation internationale du travail et de l’Unesco concernant la condition du personnel enseignant. Adopté en 1966, ce texte porte sur les droits et les responsabilités des enseignants, leur formation ainsi que leurs conditions d’emploi et de travail. Amidou Diédhiou propose de saisir cet anniversaire pour « faire le point sur les acquis, examiner les défis qui persistent et renforcer le dialogue sur l’avenir de la profession enseignante ».

Cet examen reste toutefois à mener : les interventions de lancement ne dressent pas de bilan détaillé de l’application de cette recommandation au Sénégal. Elles ne précisent pas non plus les dispositifs de formation envisagés pour répondre aux évolutions technologiques. Elles fixent les sujets de réflexion d’une célébration placée sous le thème : « Aux côtés du personnel enseignant : 60 ans à protéger la profession, promouvoir la condition enseignante et façonner nos futurs ».

Les conditions d’exercice au-delà de l’hommage

Amidou Diédhiou a insisté sur la nécessité de faire connaître les réalités du métier. « À travers cette célébration, nous souhaitons rendre hommage aux enseignants et valoriser leur statut, tout en sensibilisant l’opinion publique aux réalités de leur métier et aux défis liés à leurs conditions d’exercice », a-t-il expliqué.

Ces conditions concernent également les services chargés de gérer les personnels. Dans son mot de bienvenue, Baba Thiam, directeur des Ressources humaines du ministère de l’Éducation nationale, a rappelé leur responsabilité dans le suivi des agents. « Nos missions nous placent au contact des parcours professionnels, des attentes et des réalités vécues par les personnels », a-t-il souligné.

Pour le DRH, cette proximité doit se traduire par « une attention constante à leurs compétences, à leurs conditions d’exercice et à leur accompagnement, pour mieux répondre aux besoins des personnels comme aux exigences du service public ». Son intervention relie ainsi la gestion des carrières et le soutien aux agents aux besoins du système éducatif.

La conférence de presse coïncidait avec la rentrée des personnels enseignants et administratifs. Baba Thiam a salué leur mobilisation pour préparer l’accueil des élèves et réunir les conditions du démarrage des enseignements. Cette rentrée donnait une portée particulière aux échanges sur les moyens nécessaires à l’exercice du métier.

Un dépistage du cancer annoncé

La santé et le bien-être figurent également parmi les objectifs de l’édition. Une activité de dépistage du cancer chez les femmes est annoncée à partir du 16 novembre. Les documents de présentation ne précisent toutefois ni les types de cancers concernés, ni les lieux et les modalités de participation.

Avant ce rendez-vous, une randonnée pédestre est prévue le 17 octobre, un panel le 20 octobre et une cérémonie officielle le 27 octobre. Le panel doit offrir un espace de réflexion sur les enjeux de la profession, même si son contenu détaillé n’est pas précisé dans le programme présenté.

Les activités sont organisées conjointement par les ministères chargés de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, avec les syndicats d’enseignants les plus représentatifs. Amidou Diédhiou, secrétaire général du SELS et représentant du G7, préside le comité d’organisation. Baba Thiam a souligné que la participation syndicale à la conception et à la préparation de cette édition traduit la place accordée au dialogue social. Les échanges annoncés devront permettre de préciser les réponses à apporter aux préoccupations mises en avant lors du lancement.

F. BA