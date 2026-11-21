À trois semaines de l’ouverture de la Foire internationale de Dakar (Fidak), les inscriptions ont déjà mobilisé des exposants de 21 pays. Selon Samba Gueye, directeur général du Centre international du commerce extérieur du Sénégal (Cices), les réservations devraient encore progresser dans les prochains jours. Il voit dans ces premiers chiffres un signe de la confiance des opérateurs économiques envers le Sénégal et le Cices. Placée sous le thème « Digitalisation et innovations au service de la transformation numérique », la 34ᵉ édition accueillera l’Algérie comme pays invité d’honneur.

Lors du lancement officiel, Samba Gueye a appelé les entreprises sénégalaises à prendre part au forum économique, à profiter des rendez-vous d’affaires pour nouer des partenariats avec les exposants étrangers et à visiter les pavillons. Il a également invité la presse nationale et internationale à relayer l’événement. Un forum scientifique se tiendra du 15 au 17 décembre, sous la coordination du ministère chargé des Télécommunications et du Numérique.

Les échanges porteront sur la modernisation de l’industrie et du commerce ainsi que sur la compétitivité des entreprises sénégalaises, en particulier les PME et les PMI. La création de valeur ajoutée au Sénégal, l’emploi des jeunes et le rôle de l’innovation dans le renforcement de la souveraineté économique figurent également au programme.