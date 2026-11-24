Environ 35 % de la population africaine a accès à un service d’eau potable géré en toute sécurité et près de 30 % à un service d’assainissement répondant aux mêmes exigences. Ces chiffres ont été présentés par Cheikh Tidiane Dièye, qui présidait hier la deuxième réunion de consultation et de validation des États membres. Les travaux portaient sur le premier plan de mise en œuvre de la Vision africaine de l’eau 2063 et de la politique qui l’accompagne, ainsi que sur la position commune et les priorités du continent. Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement a également relevé que 29 % seulement des 63 bassins fluviaux et lacustres transfrontaliers disposent d’un cadre de coopération.

Les systèmes d’alerte précoce couvrent environ 40 % de la population, alors que les phénomènes climatiques extrêmes coûtent chaque année aux pays africains entre 2 et 5 % de leur produit intérieur brut, selon les données qu’il a présentées. Derrière ces chiffres, Cheikh Tidiane Dièye a évoqué les femmes et les filles qui passent des heures à chercher de l’eau, les enfants qui tombent malades faute d’assainissement et les agriculteurs qui perdent leurs récoltes lors des sécheresses ou des inondations.

Il a aussi souligné les difficultés des villes dont la croissance dépasse les capacités des réseaux d’eau et d’assainissement. Pour traduire la Vision africaine de l’eau 2063 en actions, le premier plan de mise en œuvre prévoit huit cibles principales et 38 objectifs stratégiques, répartis entre quatre piliers et douze domaines thématiques. Il retient également douze projets continentaux. Chaque objectif doit être assorti d’un budget, d’un mode de financement et d’une institution chargée de le piloter. Un cadre commun doit permettre de suivre les résultats. Le coût indicatif du plan est estimé à 35,8 milliards de dollars sur huit ans, soit environ 4,5 milliards par an.

...D’ici à 2033, le plan vise à porter de 35 à 40 % l’accès à l’eau potable gérée en toute sécurité et de 30 à 35 % l’accès à un assainissement répondant aux mêmes exigences. Il prévoit aussi de ramener à 30 % la part de l’eau non facturée, actuellement estimée entre 35 et 40 %, et de doter 60 % des bassins transfrontaliers et 30 % des principaux aquifères de cadres de coopération ratifiés. Les systèmes d’alerte précoce aux inondations et aux sécheresses doivent être étendus à 45 États membres pour couvrir au moins 75 % de la population du continent. Le plan prévoit également que chaque État membre se dote d’un programme d’investissement dans l’eau adapté aux risques climatiques.

Il fixe enfin des objectifs de formation pour 40 000 professionnels, de certification pour 30 000 techniciens et de placement pour 15 000 jeunes professionnels. En consacrant leur thème de l’année à l’eau et à l’assainissement, les chefs d’État et de gouvernement africains ont, selon le ministre, rappelé le rôle de l’eau dans la santé, la sécurité alimentaire, la production d’énergie, l’industrialisation et la paix.

La Vision africaine de l’eau 2063 et la politique qui l’accompagne ont été adoptées à Dakar, le 29 septembre 2025, par le Conseil des ministres africains chargés de l’eau (AMCOW), puis approuvées par l’Assemblée de l’Union africaine en février 2026. Cheikh Tidiane Dièye, également président de l’AMCOW, a rappelé les limites de la précédente Vision africaine de l’eau, qui fixait un horizon à 2025, et des engagements pris à Charm el-Cheikh en 2008.

Il a reconnu les progrès accomplis, tout en relevant le manque de financements, la dispersion des responsabilités entre institutions, l’insuffisance des données et la faiblesse des mécanismes de reddition de comptes. « Trop souvent, les engagements pris à l’échelle continentale ne se sont pas traduits en actions nationales », a-t-il indiqué.