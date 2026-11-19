Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a appelé, mercredi, les députés à mesurer la ”fragilité” de la situation économique et financière du Sénégal pour éviter la “catastrophe”. ‘’Je peux vous assurer que ce pays frôle la catastrophe‘’, a-t-il déclaré devant les députés, lors de la séance plénière consacrée à l’examen du projet de loi de finances initiale (PLFI) 2027.

”Faisons très attention à ce pays-là. Faisons très attention au Sénégal que nous partageons‘’, a-t-il insisté, invitant les parlementaires à prendre la mesure des difficultés auxquelles le pays est confronté.

Le ministre a notamment évoqué le poids de la dette et les contraintes pesant sur les finances publiques. Il a également mis en garde contre les conséquences d’une incertitude budgétaire prolongée, susceptible de compliquer la mobilisation des financements extérieurs et de peser sur la liquidité de l’État ainsi que sur sa capacité à honorer ses charges obligatoires, notamment les salaires.

Cette intervention est intervenue dans le cadre de l’examen du PLFI 2027, qui prévoit 5 653,9 milliards de francs CFA de recettes et 7 005,6 milliards de dépenses pour le budget général, avec un déficit de 1 351,7 milliards, soit 4,7 % du PIB. Le ministre a également souligné les risques que ferait peser la non-adoption du budget sur la mise en œuvre de certains programmes sociaux, les investissements dans les secteurs de la santé et de l’éducation ainsi que le règlement des sommes dues aux entreprises.