Lors de la célébration de la Journée nationale de l’arbre, le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique a annoncé qu’un parc urbain de 10 ha va être aménagé à Yoff, sous peu.

"Ce parc de Hann est le principal poumon vert de la capitale. Fort de 60 ha, il doit être accompagné pour être mieux occupé et doté en termes de ressources pour qu'il puisse mieux jouer son rôle de poumon vert. Il faut que cette surface, qui commence à être grignotée, puisse être surveillée davantage. Il doit être la principale destination des Dakarois, pour ne pas dire du Sénégalais. Nous sommes en train de travailler avec nos collègues de l'Urbanisme pour mettre en place un parc urbain au niveau Yoff d'une superficie de 10 ha", a annoncé hier le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique.

Alioune Ndoye prenait part à la célébration de la 40e édition de la Journée nationale de l’arbre qui avait pour thème "Un citoyen, un arbre pour des villes durables : plantons ensemble, un devoir pour tous".

Instituée par décret n°83-751 du 16 juillet 1983, elle est célébrée, chaque année, le premier dimanche du mois d’août, sur l’ensemble du territoire national. Elle a pour objectif essentiel d’accroître la prise de conscience de chaque citoyen de l’importance des arbres en vue de leur protection et réhabilitation.

Selon le ministre, cette journée nationale revêt une importance capitale en ce sens qu’elle demeure un moment de communion, de sensibilisation, d’échanges, de partages entre les acteurs, les partenaires et décideurs politiques sur la problématique récurrente de la gestion de nos ressources forestières.

"Lorsque nous buvons un verre d'eau, écrivons dans un carnet, prenons des médicaments contre la fièvre ou construisons une maison, nous ne faisons pas toujours le lien entre ces actions et les arbres. Et pourtant, tous ces aspects de notre vie, et de nombreux autres sont liés d'une manière ou d'une autre aux arbres. En somme, nous avons su profiter des biens (bois, fruits, feuilles, écorces et racines, etc.) et services (régulation du climat, protection contre les types d’érosion, lieux de sacrifice et de refuge, conservation de la diversité floristique et faunique, etc.) que nous ont toujours offerts les arbres. Seulement, a-t-on songé à rendre à César la monnaie de sa pièce ?", demande le ministre.

Les arbres des forêts au Sénégal sont affectés, indique Alioune Ndoye, par un processus de dégradation imputable surtout aux facteurs anthropiques et aux variabilités climatiques. ‘’À l'occasion de cette journée, il incombe, dit-il, de rappeler que la problématique de gestion durable des ressources forestières et de l’environnement se trouve depuis plusieurs années au cœur du processus de développement économique et social du pays. La réduction des pressions humaines sur les ressources forestières, la conservation et la valorisation de la diversité biologique, la gestion des feux de brousse, la formation et la sensibilisation des pépiniéristes sur la nécessité de vulgariser les espèces forestières et agroforestières face aux changements climatiques sont, entre autres, les principales actions engagées par l’État, pendant des décennies, en vue d’améliorer le couvert forestier. Cependant, après 40 ans de célébration, les résultats sont mitigés et n’ont été que partiellement atteints. Conjugués à la déforestation, ces résultats présentent des impacts négatifs considérables pour les populations qui dépendent fortement de la productivité des terres et des ressources forestières ligneuses et non ligneuses’’.

Le ministre d’appeler à l’engagement des collectivités territoriales, partenaires techniques et financiers, des acteurs privés et publics, des organisations de la société civile et de la communauté à la base pour la reconstitution du couvert forestier national.

Cette édition, l’arbre parrain de la campagne nationale de reboisement est le Khaya senegalensis ou caïlcédrat ‘’khaye’’ en wolof. Caractéristique de nos espaces sahélo-soudaniens, il fait partie des arbres qui font penser à l’homme et à son destin face aux défis du développement. Cette espèce utilisée habituellement comme arbre d’alignement figure en bonne place sur la liste des espèces menacées. Particulièrement recherchée par les tradipraticiens, l’espèce présente des caractéristiques ethnobotaniques (bois, feuilles, écorces et racines) qui impactent fortement sur l’économie de notre pays. Suite à tous ces intérêts, c'est donc une espèce qui justifie parfaitement le thème de cette année ‘’Un citoyen, un arbre pour des villes durables’’ avec comme slogan ‘’Plantons ensemble, un devoir pour tous’’, a-t-il indiqué.

‘’À l’heure actuelle, 8 330 399 plants sont produits dans 1 193 pépinières au niveau national’’

Par ailleurs, Alioune Ndoye informe qu'une étude réalisée par la ville de Dakar en 2023 a indiqué que le ratio donnerait 0,004 % par mètre carré, ce qui précise que Dakar étouffe par manque d’arbres.

‘’Ainsi, le département de Dakar, avec les records de température, les îlots de chaleur qui se développent dans toute la ville montrent qu’il n’y a pas assez de couvert végétal. La promotion d’un reverdissement de la ville au moyen de plantation d’axes routiers, d’espaces verts est également visée à travers cette importante journée. À l’heure actuelle, 8 330 399 plants sont produits dans 1 193 pépinières au niveau national, ce qui très important’’, renseigne le ministre.

Alioune Ndoye invite les maires et les présidents de conseil départemental à s’approcher du service des eaux et forêts pour une bonne utilisation de ces plants.

CHEIKH THIAM