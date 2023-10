Les responsables de la coalition BBY de Kédougou invitent les militants de la coalition à faire bloc autour du choix du président Macky Sall. Ils l'ont fait savoir, hier, lors d'une manifestation publique. Le maire de Kédougou a souligné que le candidat Amadou Ba est le choix du développement, de la stabilité, de la paix.

"Le contexte politique de notre région nous appelle à travailler davantage autour de l’essentiel qui est le développement socioéconomique de notre région. L’ensemble des responsables politiques, tous les militants et militantes de BBY de la région de Kédougou réaffirment avec vigueur et sans réserve leur adhésion et détermination à soutenir cette candidature pour assurer une victoire éclatante dès le premier tour au soir du 25 février 2024.

Je profite de cette occasion pour lancer un appel à tous les leaders à travailler dans l’unité. J'exhorte toutes les populations de la région de Kédougou à soutenir totalement le candidat Amadou Ba dont le choix est le résultat d’une large concertation et aussi parce que c’est le choix pour la continuité de la vision du chef de l’État le président Macky Sall. Je lance également un vibrant appel à tous les leaders, militants et sympathisants de notre coalition à travailler dans l’unité, la solidarité et l’engagement derrière notre candidat Amadou Ba", a soutenu Ousmane Sylla, le président du mouvement Forces citoyennes pour le progrès (FCP), par ailleurs directeur général de Dakar Dem Dikk.

Pour sa part, le président du Conseil départemental de Salémata, Pierre N. Boubane, a confié que la coalition BBY veut bâtir une unité de ses membres autour du candidat Amadou Ba pour remporter le scrutin de février 2024. "Considérant les enjeux et les défis, l'heure n’est pas à la division. Nous devons nous souder comme un seul homme et travailler inlassablement pour la victoire de notre coalition au soir de ces élections présidentielles. Unissons-nous autour du candidat du BBY, pour une victoire dès le 1er tour. J’invite tout le monde ici présent à s’investir et à soutenir M. Ba pour le faire gagner au soir du 25 février 2024", a déclaré M. Boubane.