Les occupants du marché central de Kaolack crient leur ras-le-bol, face à l’insalubrité accrue que connaît ce lieu de commerce. Ils accusent l’équipe municipale de rester inerte, malgré toutes les démarches entreprises pour que le problème d'assainissement du marché soit résolu.

Depuis plusieurs mois, se pose avec acuité la lancinante question de l'insalubrité du marché central de Kaolack. Le décor des lieux est ahurissant. Des étales installés à même le sol, dans des eaux boueuses aux odeurs infectes. Des passages obstrués par des eaux de ruissellement qui hantent les clients et les occupants du marché. Bref. C'est un secret de polichinelle que le marché central de la ville de Mbossé est invivable. L’insalubrité a atteint un niveau tel que ce célèbre marché s'est transformé, en un laps de temps, en niche de microbes menaçant la santé des populations qui la fréquentent.

Selon le délégué principal de ce marché, Lamine Ndao, l’assainissement est le problème principal. ‘’Depuis un mois, nous cohabitons avec les eaux usées. Des odeurs nauséeuses qui hantent la quiétude des occupants de ce lieu de commerce’’, confie Lamine Ndao qui dit déplorer l’attitude "irresponsable du maire Serigne Mboup et de ses services’’. Et pour cause ! Le curage du marché se faisait, selon notre introduction, trois fois par an. Ce qui aidait à tenir face au problème d'assainissement, surtout en saison pluvieuse. Pour ainsi dire qu'auparavant, le marché était propre au point de permettre d’y travailler sans aucun souci.

Par contre, c’est avec l’avènement de la nouvelle équipe municipale coiffée par le maire Serigne Mboup que les soucis ont refait surface. Pour Lamine Ndao, municipalité ‘’ne se soucie guère de la situation du marché’’. Sinon comment comprendre que les services municipaux observent depuis plusieurs mois ce chaos sans réagir ?, s’est-il interrogé.

Le délégué principal du marché de dire : ‘’D’abord, c’est nous-mêmes qui nous occupons du curage des caniveaux. Malgré tout, le problème demeure.’’ Poursuivant, il affirme raconte que Serigne Mboup a fait un tour au marché, après des semaines de complaintes et de réclamations de sa visite. Sur place, ses services ont fait comprendre que le problème des eaux usées est dû à l’obstruction des canaux d’évacuation.

Après constat et évaluation, le coût des travaux est de 200 000 F CFA. Et depuis lors, l’équipe de la mairie est inactive, sous prétexte que ‘’la facture est salée’’. Alors que la mairie ‘’roule avec un budget de sept milliards’’.

En conclusion, notre interlocuteur se dit outré par l’attitude de Serigne Mboup qui, selon lui, "est le seul maire qui n’accorde pas d’importance à la gestion du marché. Tous les maires qui se sont succédé à la municipalité avaient du respect pour nous, mais lui ne nous considère pas".

D’après le délégué principal du marché central, "la mairie a même autorisé l’installation de cantines sur le trajet emprunté par les eaux usées. Ce qui démontre une fois de plus l’insouciance de l’équipe municipale face aux mille et un problèmes vécus par les travailleurs du marché central de Kaolack". Des cantines qui sont à l’origine de l’obstruction des canaux d’évacuation des eaux usées.

Et pour mettre la pression sur la mairie, Lamine Ndao annonce le refus de paiement des taxes par les commerçants. Une grève qui va durer un an, puisqu'il estime que toutes les démarches entreprises sont restées vaines.

Nos tentatives d’entrer en contact avec l’équipe municipale sont restées vaines. Les appels téléphoniques au maire Serigne Mboup sont restés sans réponse, de même que les messages écrits qui lui ont été envoyés.

ABDK( Correspondant)