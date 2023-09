Les responsables de la mouvance présidentielle de la région de Kolda ont organisé, ce vendredi 15 septembre, une assemblée générale. Cette réunion de partage, d’information et d’harmonisation entre les leaders de la mouvance présidentielle a été présidée par le ministre de l’Enseignement supérieur, le professeur Moussa Baldé.

A six mois de joutes de l’élection présidentielle du 25 février 2024, l’heure est à la mobilisation, dans les rangs de la mouvance présidentielle, à Kolda. La coalition Benno Bokk Yaakaar vient de perdre le maire, Mame Boye Diao qui a décidé de présenter sa candidature. Hier, les responsables de la région ont eu besoin de quatre tours d’horloge pour s’expliquer, analyser et partager. A l’issue de la rencontre, les responsables de la mouvance présidentielle de la région de Kolda ont unanimement adopté une résolution.

« Nous députés cinq sur six de la région de Kolda, nous présidents de conseil départemental trois sur trois de la région de Kolda, nous 35 maires sur quarante de la région de Kolda, nous hauts conseillers des collectivités territoriales 11 sur 11, nous élus locaux de la région de Kolda …, nous réitérons sans réserve notre fidélité et notre loyauté à son excellence le Président Macky Sall. Nous renouvelons également notre totale confiance au ministre de l’Enseignement supérieur, Moussa Baldé’’, a lu le porte-parole du Jour.

Abdou Baldé de poursuivre : « Nous louons son esprit d’ouverture et de rassembleur et nous mandatons auprès au chef de l’Etat et président de la grande coalition Benno Bokk Yakaar pour une plus grande prise en compte des préoccupations des jeunes de la région dans les politiques publiques, mais également la promotion d’un plus grand nombre de cadres des départements de Kolda, de Médina Yoro Foula et de Vélingara. Nous garantissons une large victoire du candidat du Benno Bokk Yaakaar, le premier ministre Amadou Ba, afin de perpétuer l’image de son excellence le Président Macky Sall’’.

Ensuite, ils ont rendu un vibrant hommage à leur leader politique, Macky Sall, pour ses nombreuses réalisations dans tous les domaines.

FALY MANSALY