Dans l’affaire impliquant les deux fils du député-maire de Koumpentoum, le conseiller de la défense s’en est pris à l’officier de la police judiciaire, en l’occurrence le commandant de la brigade de gendarmerie de Koumpentoum.

Hier, le tribunal de grande instance de Tambacounda a refusé du monde. En effet, une affaire de violence électorale impliquant les deux fils du député-maire de Koumpentoum, Sidi Traoré, était à l’ordre du jour. C’est donc dans une salle d’audience pleine comme un œuf que les principaux protagonistes de cette affaire se sont succédé devant la barre. Sur le banc des accusés, on comptait les deux fils du maire et leurs cinq coaccusés. Les plaignants sont au nombre de quatre, tous des partisans du leader politique Ibnou Taimiya Sylla, principal rival du maire.

C’est dans ce contexte que l’avocat de la défense, Me Camara, s’en est pris à celui qui s’est occupé de l’enquête préliminaire. Selon lui, le commandant de la brigade de Koumpentoum, dans son procès-verbal, a décrit son client Mamadou Lamine Traoré alias ‘’Lat Dior’’, fils du député-maire, comme un terroriste. Il a souligné des qualificatifs dans le procès-verbal qu’il juge indécents. A en croire le conseiller de la défense, le commandant a écrit que son client était une personne téméraire et agressive. ‘’Lat Dior est à la tête d’une bande de malfaiteurs’’, a-t-il ajouté dans le PV. Il a également insinué, accuse la robe noire, que les frères Traoré se prévalaient de leur statut de fils du maire pour semer la pagaille dans la ville.

Les reproches faits par l’avocat de la défense au commandant n’ont pas été du goût du parquetier qui est intervenu pour défendre son agent. ‘’Maitre, arrêtez de dénigrer l’OPJ. On est dans un tribunal et l’audience est publique’’, lui a-t-il mancé. Un appel dont l’avocat n’a pas tenu compte. ‘’Monsieur le Procureur, laissez-moi faire ma plaidoirie, s’il vous plait. Au moment de votre réquisition, je ne vous ai pas interrompu !’’, a rétorqué l’avocat.

Il a fallu l’intervention du juge pour calmer les deux juristes. ‘’Ce PV du commandant est tout sauf un. Heureusement qu’en procédure pénale, ce document ne vaut qu’à titre de simple renseignement’’, a continué Me Camara.

Le commandant Ndong : ‘’Je n’ai aucun problème avec le maire’’

Pour répondre à l’avocat qui a insinué qu’il avait des rapports heurtés avec le maire, ce qui aurait justifié les déclarations tenues dans le PV, le commandant Thierno Ndong de dire : ‘’Je n’ai aucun problème avec le maire. Au contraire, c’est un ami et un collaborateur. Tout ce qui se trouve dans le document est réel ; je n’ai rien inventé. C’est à l’issue d’une enquête minutieuse et objective que le PV a été élaboré.’’ Néanmoins, le commandant Ndong dit avoir compris l’attitude de l’avocat qui a tenté de jeter le discrédit sur lui. ‘’Je le comprends, il est dans son rôle. Il veut par tous les moyens éviter à ses clients la prison’’, a-t-il dit.

Les plaignants, par ailleurs, en ont eu également pour leur grade. Maitre Camara a estimé que les montants réclamés pour réparation sont excessifs. En l’espèce, les trois victimes, en l’occurrence Mamadou Woury Diallo, Ibrahima Camara et Mamadou Camara, ont réclamé chacun cinq millions F CFA et le troisième trois millions F CFA. Pour Me Camara, en l’absence de preuves et de témoins, les faits dans ce dossier ne peuvent être imputés à ses clients. Il estime que c’était une bagarre entre deux camps et que dans ce désordre, les victimes ne pouvaient pas identifier leurs agresseurs. Donc, c’est leur parole contre celle des prévenus qui ont tous nié les faits de coups et blessures volontaires. Il a ainsi plaidé la relaxe de ses clients au bénéfice du doute.

Le parquetier qui n’est pas du même avis que lui, avait plutôt requis deux mois avec sursis pour Mamadou Lamine Traoré, six mois avec sursis pour Bécaye Traoré et Abdou Woury Thiam, et six mois ferme pour Ismaila Minthé.

L’affaire est mise en délibéré le 1er juin prochain.

Pour rappel, à la veille des élections locales du 23 janvier à Koumpentoum, il y a eu une forte opposition entre le camp du député-maire Sidi Traoré à celui d’Ibnou Taimiya Sylla. Il y a eu des affrontements entre les deux camps au cours desquels trois blessés graves ont été enregistrés.

Boubacar Agna Camara