L’assainissement de la presse était, hier, au cœur des débats, lors de l’atelier de formation et de sensibilisation initié par le CNRA au profit des acteurs de la presse, en prélude aux élections législatives de juillet 2022. Venue lancer la cérémonie d’ouverture, Fatoumata Mokhtar Fall Faye, Adjointe au gouverneur de Saint-Louis, a rappelé l’importance des médias classiques, malgré l’avènement des réseaux sociaux.

‘’C’est aux journalistes d’assainir leur milieu. Personne ne le fera à leur place’’, a soutenu, hier, l’adjointe au gouverneur de Saint-Louis chargée des affaires administratives, Fatoumata Mokhtar Fall Faye. Elle s’exprimait lors de l’atelier d’information et de sensibilisation initié par le CNRA, pour les acteurs de la presse, en prélude aux élections législatives de juillet 2022. Venue lancer la cérémonie d’ouverture de cette activité dans la zone nord du pays, elle n’a pas pu cacher son inquiétude face aux dangers qui guettent la corporation, avec l’avènement des réseaux sociaux.

Selon elle, les gens qui font croire que les médias classiques ne sont plus suivis peuvent déchanter. ‘’La tête pensante de ce pays suit et écoute les médias classiques. Donc, vous devez vous inscrire dans une dynamique. Vous êtes même dans l’obligation de respecter la charte qui régit cette corporation. J’adore suivre les journalistes, mais les vrais quand même’’, a-t-elle rassuré. Ce, même si les journalistes sont sujets à de multiples agressions à Saint-Louis.

En outre, la cellule Nord de la Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS) de Linguère, Kébémer, Louga, Saint-Louis, Richard-Toll, Dagana, Podor et Matam a reçu, hier, la délégation du CNRA pour une journée d’information et de sensibilisation sur le ‘’Bréviaire du Reporter’’, en prélude aux joutes électorales prévues pour juillet prochain. L’occasion a été saisie par Babacar Diagne, Président de cette instance de régulation, de mettre l’accent sur les prérogatives du journaliste durant tout le processus électoral, afin d’assurer une bonne couverture médiatique.

Conscient des dangers qui guettent le secteur de la presse, il a solennellement incité les journalistes à aller à la source pour puiser toutes les informations nécessaires dans l’exercice de leur fonction. A cela s’ajoute, de l’avis du président du CNRA, une bonne documentation afin de véhiculer la bonne information qui est un droit pour le public.

Pour sa part, le président de la Convention des jeunes reporters du Sénégal a invité ses confrères à faire preuve d’équité, de respect des obligations professionnelles, surtout en période électorale. Sur ce plan, il renseigne que le CNRA se chargera de veiller au grain. ‘’Notre devoir est de rester au service du public. Il y va de la crédibilité de notre profession’’, a-t-il soutenu, tout en appelant ses confrères à respecter scrupuleusement l’éthique et la déontologie. Mais également à être honnêtes et équilibrés dans le traitement de l’information.

Sur ce plan, Matar Sall, juriste et spécialiste des médias, reste convaincu qu’il n’y a pas de bonnes élections, s’il n’y a pas une bonne couverture médiatique des élections. ‘’Au Sénégal, la presse joue un rôle déterminant qui est mentionné dans le Code électoral. Une bonne couverture est bénéfique pour tout le monde, tout comme le contraire peut être préjudiciable’’, a rappelé M. Sall, Directeur de cabinet du président du CNRA.

Après Thiès, Saint-Louis et toute la zone Nord, Ziguinchor, Kaolack et Tambacounda seront à l’honneur. La tournée, qui a démarré le 9 mai dernier, sera bouclée à Dakar le 29 mai prochain, par une session consacrée aux radios communautaires. Le régulateur espère qu’au terme des ateliers, les journalistes et autres acteurs impliqués dans la collecte, le traitement et la diffusion des messages relatifs au processus électoral seront présumés avoir mieux compris les enjeux pour la préservation des valeurs de la démocratie et (contextuellement) la responsabilité des acteurs dans la préservation de la cohésion nationale.

MAGUETTE NDAO