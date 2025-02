Le maire de Thiès-Est, Ousmane Diagne, a lancé, la semaine dernière, le sport scolaire. Une plateforme qui donne aux jeunes talents de la localité un cadre d’expression et de promotion de l’excellence.

Le stade Maniang Soumaré de Thiès a vibré au rythme du lancement officiel du sport scolaire, une initiative portée par la commune de Thiès-Est sous l'égide du maire Ousmane Diagne. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre des mesures de relance des activités sportives prônées par le président de la République Bassirou Diomaye Faye visant à renforcer l'esprit de compétition et l'excellence au sein des établissements scolaires du pays.

Lors de cette manifestation, M. Diagne a exprimé sa profonde reconnaissance envers les nombreux acteurs présents, notamment le représentant du ministre de l'Urbanisme et des Collectivités territoriales, M. Balla Moussa Fofana, les inspecteurs de l'éducation et du sport. Tous ont salué cette initiative qui offre une nouvelle dynamique aux élèves. ‘’Nous avons pris le prétexte des vœux de Son Excellence le président de la République, qui, lors du conseil des ministres du 4 juin 2024, avait instruit son gouvernement de relancer les activités sportives dans les écoles et universités’’, a-t-il déclaré. Le maire a souligné que ce projet ne se limite pas seulement à relancer la compétition sportive, mais qu'il constitue également une plateforme pour inculquer aux jeunes des valeurs de discipline, de persévérance et de travail d'équipe. Il a précisé que l'objectif est de créer un environnement favorable à l'épanouissement des talents sportifs au sein des écoles, tout en intégrant la dimension éducative qui permettra aux jeunes de grandir tant sur le plan physique que moral. ‘’Nous voulons matérialiser la vision de Son Excellence, l'objectif étant d'investir dans l'éducation et de promouvoir l'excellence, surtout dans notre commune où se trouvent de nombreux quartiers populaires", a-t-il ajouté.

En mobilisant tous les acteurs de l'éducation et du sport, Ousmane Diagne espère ainsi redynamiser le milieu scolaire tout en offrant aux élèves une plateforme pour exprimer leurs talents et développer des valeurs essentielles. Le lancement du sport scolaire à Thiès-Est marque ainsi une étape importante dans la volonté de réconcilier les jeunes générations avec le sport, leur offrant des opportunités de s'exercer et de se perfectionner, tout en renforçant leur sens de la camaraderie et de l'excellence. Avec la relance de la Coupe de France et le soutien des autorités locales, cet événement constitue un véritable tremplin pour les futurs talents sportifs du Sénégal, a terminé l'édile de Thiès-Est.

NDEYE DIALLO (THIÈS)