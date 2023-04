La manche retour entre le Bayern Munich et Manchester City, large vainqueur à l’aller (3-0), pourrait être une opportunité pour Sadio Mané de briller, en aidant son équipe, mal-en-point, à renverser la vapeur.

Sadio Mané a vu sa cote être au plus bas, depuis quelque temps, surtout après l’incident avec son coéquipier Leroy Sané. Mais le Sénégalais n’a pas l’intention de baisser les bras, malgré les rumeurs d’une volonté des dirigeants du Bayern Munich et de son coach de le libérer à la fin de la saison.

Il a décidé, selon la presse allemande, de se battre sur le terrain pour gagner le droit à un long séjour en Bavière. Ayant purgé un match de suspension, le double Ballon d’Or africain va effectuer son retour ce soir à l’Allianz Arena. ‘’Nous devons attendre et voir s'il commencera’’, a indiqué en conférence de presse d’avant-match Thomas Tuchel à propos de Sadio Mané. Même si le technicien allemand n’est pas précis sur sa titularisation, Sadio sera présent dans le groupe, prêt à aider ses coéquipiers.

La réalisation de cet objectif pourrait commencer ce mercredi, lors de la réception de Manchester City en match comptant pour la manche retour des quarts de finale de la Ligue des champions.

‘’City est plein de confiance, est en pleine forme et difficile à battre. C'est la référence en Europe. Mais nous sommes prêts. Il s'agit d'un match et tout est possible. Si la porte est légèrement ouverte, nous voulons y mettre un pied. C'est toujours possible, dans le football, de changer les choses en peu de temps’’, a fait savoir Tuchel.

Il pourra compter sur l’ancien attaquant de Liverpool et lui confier les clés du jeu offensif des Bavarois qui ont besoin de sortir la grosse armada, après la débâcle de la semaine dernière à l’Etihad Stadium face aux Citizens (3-0). Son expérience de la haute compétition peut être d’un grand apport pour son équipe. En 2019, Mané a vécu la même situation avec les Reds, face au FC Barcelone. Ayant perdu 3-0 à l’aller, le Sénégalais et ses coéquipiers ont créé l’exploit en renversant complément les Blaugrana (4-0) pour se qualifier à la finale, qu’ils ont remportée face à Tottenham (2-0).

Mettre à contribution son expérience de la remontada

Il pourrait également être le leader de l’attaque dans ce match qui va se jouer au mental, comme le suggère Pep Guardiola. Selon l’entraineur espagnol, son équipe aura besoin de ‘’beaucoup d’énergie’’ qui viendra non pas des jambes, mais de la tête. ‘’Ça se joue au mental face à une équipe de haut niveau comme le Bayern’’.

Pour avoir passé trois saisons au Bayern, Guardiola connait bien la mentalité de ce club. Pour lui, l’altercation entre Sadio Mané et Leroy Sané peut être un catalyseur pour cette manche retour. ‘’Parfois, tu as besoin de conflits pour rassembler une équipe. Je suis assez certain de ça. Ce n’est pas un point faible, c’est une force. Je connais ce club parfaitement, avec certains joueurs. Je peux imaginer la situation face à City. La meilleure performance du Bayern Munich sera ce mercredi soir’’.

LOUIS GEORGES DIATTA