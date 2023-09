Nouvelle recrue du FC Lens, Nampalys Mendy pourrait faire ses grands débuts sous le maillot Sang et Or, ce soir, sur la pelouse du FC Séville, pour le compte de la 1re journée de la poule B de la Ligue des champions.

C’est la grande rentrée en Ligue des champions de l’UEFA. Le coup d’envoi de la succession de Manchester City a été donné hier. Nampalys Mendy et Bouna Sarr vont entrer en lice ce mercredi avec leurs clubs respectifs.

Nampalys Mendy en renfort

Nampalys Mendy va pouvoir faire ses débuts officiels sous le maillot de Lens. À cause d’un pépin physique, l’ancien joueur de Leicester a manqué le match perdu contre le FC Metz (0-1) de Lamine Camara. Il a été convoqué par Franck Haise pour le déplacement en Espagne pour le match de la 1re journée du groupe B contre le FC Séville. Le milieu de terrain des Lions a d’enchaîné deux entrainements sans problème. Les Sang et Or vont retrouver la scène européenne après deux décennies d’absence. La dernière participation des Lensois en C1 remonte à 2002-2003.

Logés dans la poule G, les vice-champions de France ont terminé à la 3e place (8 pts) devant le Bayern Munich (4e, 2 pts), mais derrière le Milan AC (1er, 12 pts, +5) et le Deportivo la Corogne (2e, 12 pts, -1). Ils ont été reversés en Ligue Europa. Les hommes de Haise veulent faire mieux qu’en 1999 et 2003, en sortant au moins de la phase de poules. L’atteinte de cet objectif passe par cette première sortie face à la formation andalouse.

Mais les résultats de l’entame de saison ne sont pas rassurants. Avec quatre défaites dont trois d’affilée et un nul en cinq matchs de Ligue 1, les Sang et Or devront faire mieux pour avoir un résultat position ce soir.

Malgré la mauvaise passe, l’entraineur n’en fait pas cas. ‘’Oui, on a perdu des matchs, on ne commence pas bien. C’est le foot. Mais maintenant, il faut continuer, en faire plus même. Et si ce n’est pas suffisant, chacun tirera les comptes et puis c’est tout. Rien de nouveau sous le soleil du football’’, a déclaré Franck Haise en conférence de presse d’avant-match hier. Il a aussi demandé à ses joueurs de prendre du ‘’plaisir’’ en Ligue des champions. ‘’Je ne dis pas que c’est la fiesta tous les jours, mais évidemment qu’il doit y avoir du plaisir. Donc, si cette compétition-là on ne la prend pas avec beaucoup de plaisir, c’est qu’on est vraiment de vieux cons ou de jeunes cons’’.

Le technicien a souligné son manque d’expérience de la compétition et celui de la plupart de ses poulains. Mais il espère pouvoir compter sur des joueurs comme Nampalys Mendy qui ‘’ont quatre matchs de Ligue des champions dans l’effectif et encore, peut-être avec des barrages’’.

Le champion d’Afrique pourrait donc être lancé dans le grand bain, ce soir, pour renforcer son équipe en baisse de forme.

Bouna Sarr en salle d’attente

Le Bayern Munich va entrer en lice face à Manchester United, à l’Allianz Arena. Cette affiche, qui est un remake de la finale de l’édition 1999 remportée par les Mancuniens (2-1), promet de belles empoignades. Tenus en échec le week-end dernier par le Bayer Leverkusen (2-2), les hommes de Thomas Tuchel devront renouer avec le succès pour se redonner confiance.

Mais Bouna ne devrait pas pouvoir aider son équipe dans cette confrontation. L’ancien Marseillais devrait rester sur le banc, sauf surprise. Barré par la concurrence de Noussair Mazraou et Konrad Laimer, le latéral droit sénégalais risque de passer plus de temps sur le banc que sur la pelouse, comme les saisons passées.

LOUIS GEORGES DIATTA