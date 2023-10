Rien ne peut résister à la folie lensoise ! Dans une ambiance des grands soirs à Bollaert, le RC Lens a renversé Arsenal (2-1) pour le compte de la 2e journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions ce mardi.

Dans une ambiance exceptionnelle à Bollaert, les Lensois se montraient immédiatement sans aucun complexe avec une belle agressivité et des intentions offensives. Sur un corner, Danso donnait même un premier frisson au public nordiste avec un tir à côté du poteau de Raya ! Poussés par une ferveur populaire incroyable, les hommes de Haise étaient cependant punis dès la première erreur de Thomasson, avec une frappe croisée de Jesus pour ouvrir le score (0-1, 14e). Coup de froid pour le RCL...

Avec une grande qualité technique, les Gunners confisquaient ensuite le ballon et étaient encore dangereux avec une volée d’Havertz repoussée par Samba. Puis sur une relance loupée de Raya, Thomasson se rattrapait en égalisant d’une superbe frappe enroulée à la suite d’une remise acrobatique géniale de Wahi (1-1, 25e) ! Quel but ! Les fans nordistes exultaient ! Bien moins souverains face à des Lensois survoltés, les Gunners connaissaient en plus un coup dur avec la sortie sur blessure de Saka. Jusqu’à la pause, Lens, même privé du cuir, se dépouillait pour rivaliser avec Arsenal.

Dès le retour des vestiaires, Trossard donnait une grosse frayeur aux Lensois, mais Samba, en deux temps après une déviation de Danso, s’interposait parfaitement. Malgré cette alerte, le RCL restait mordant et parvenait à faire déjouer Arsenal grâce à une agressivité positive dans les duels. De plus en plus confiance, les Sang et Or étaient même dangereux sur un contre rapide avec un tir d’Abdul Samed à côté du poteau de Raya.

Puis sur un corner, Lens frôlait la correctionnelle sur une volée de Tomiyasu, mais Samba sortait le grand jeu sur sa ligne ! Après cette parade exceptionnelle, les Nordistes repartaient à l’offensive et Frankowski, sur un centre en retrait, trouvait Wahi, qui trouvait le chemin des filets d’une frappe placée (2-1, 69e) ! Exceptionnel ! Sonné, Arsenal avait sérieusement du mal à réagir face à des Lensois solidaires. Jusqu’au bout, Lens, dans un stade en fusion, conservait cet avantage au score avec un sauvetage de Gradit sur un tir de Nelson pour s’offrir une magnifique victoire ! Quel exploit !

MAXIFOOT.FR