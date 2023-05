Supérieur à son rival, l'Inter Milan a décroché une victoire logique contre le Milan AC (0-2) ce mercredi en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Les Nerazzurri ont pris une grosse option sur la qualification.

Le début de match a été cauchemardesque pour les Milanais. Bousculés par le pressing adverse, les hommes de Stefano Pioli craquaient après moins de dix minutes de jeu sur une reprise de Dzeko à la suite d'un corner de Çalhanoglu (0-1, 8e). Et ce n'était pas terminé. A peine deux minutes plus tard, Mkhitaryan trompait Maignan d'une frappe du droit pour creuser l'écart (0-2, 11e). Plus rapide, plus puissant, meilleur tactiquement et techniquement, l'Inter asphyxiait son adversaire au cours du premier acte.

Méconnaissable, le Milan AC jouait totalement à l'envers et ne parvenait pas à inquiéter Onana dans le but adverse. Alors que chaque offensive intériste se transformait en occasion de but pour l'équipe de Simone Inzaghi. Sans un poteau pour repousser un tir de Çalhanoglu et un arrêt de Maignan sur une frappe de Mkhitaryan, les Nerazzurri auraient pu mener 3-0, alors que l'arbitre annulait un penalty accordé à Lautaro Martinez après l'intervention de la VAR. Milan avait échappé au naufrage…

En seconde période, les Rossoneri ont affiché un autre visage. Plus tranchants et un peu plus dangereux, les coéquipiers de Giroud montraient enfin quelque chose offensivement dans cette rencontre. Et Tonali était tout proche de relancer son équipe sur une frappe qui venait taper le poteau d'Onana. Mais l'Inter reprenait doucement le contrôle du ballon au fil des minutes pour gérer assez sereinement son avantage au score jusqu'au coup de sifflet final. Le Milan AC devra montrer autre chose dans une semaine pour espérer se qualifier.