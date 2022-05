Le Secrétariat exécutif national (Sen) de la LD/Debout s’est réuni en session ordinaire lundi dernier pour examiner la situation nationale. Elle se félicite de la coalition Yewwi-Wallu et appelle les Sénégalais à voter pour elle. Car, est-elle convaincue, ‘’gagner ensemble, c’est mettre fin à la gabegie du régime actuel, à la spoliation des terres et au bradage des ressources naturelles.

Gagner ensemble, c'est arrêter l'impunité, c’est réformer la justice, c’est restaurer la démocratie et l'État de droit. C’est assainir la gouvernance publique. Gagner ensemble, c’est éviter au Sénégal des soulèvements populaires incontrôlés, des dégâts matériels, l'instabilité sociale et politique. C'est surtout économiser de très probables pertes en vies humaines devant l'entêtement de Macky Sall à tenter de briguer un troisième mandat’’. Pour toutes ces raisons, la LD/Debout demande aux leaders de cette alliance de taire leurs clivages. Il faut, selon eux, mettre hors course Macky Sall.

‘’Depuis son ni oui ni non, lui et ses alliés ne cessent de poser des actes allant dans le sens de tordre, encore une fois plus, la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Sa sortie récente sur les ‘méfaits’, à son sens, de la limitation des mandats en Afrique en dit long sur son état d’esprit sur cette question. Aujourd’hui que nous avons la possibilité de résoudre définitivement cette équation de la manière la plus simple qui soit, sans heurts, ni morts, le Secrétariat exécutif national en appelle à la responsabilité de tous les acteurs épris de volonté de changement de politique, d’homme et de système’’, conseille la LD/Debout.

...Cette branche de la LD s’est penchée sur le dépôt des listes de candidatures. Son Secrétariat exécutif national ‘’regrette le maintien du levier anticonstitutionnel d’élimination d'adversaires gênants que constitue le parrainage. Sur ce sujet, le Secrétariat exécutif national appelle les militants et sympathisants du parti, les partis politiques, les patriotes de tout bord à se mobiliser pour que cette loi d’une autre époque soit définitivement abrogée.

Il n’y a que Macky Sall et son néo parti-Etat qui ignorent encore qu’en matière électorale, «l’élimination est l’exception» et non la règle’’, lit-on dans un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’. Après le rejet de la liste Wallu-Yewwi à Dakar, la LD/Debout pense que ‘’l'opposition ne devra faire aucune concession face à la forfaiture qui semble se dessiner’’. ‘’Enfin, pour le Secrétariat exécutif national de la LD/Debout, à cette heure, le seul mot d’ordre qui vaille devrait être : "Pansons nos plaies, taisons nos divergences, allons au front unis pour qu’au lendemain des élections législatives du 31 juillet, une ère nouvelle s'ouvre pour notre très cher et beau pays, le Sénégal", conclut-on.