Actuellement 50 millions de personnes dans le monde vivent dans des conditions d'esclavage moderne. Suffisant pour que ‘’Muslim Charity’’, une organisation caritative musulmane se liguent avec le Fonds de philanthropie islamique de l'OIM pour décaisser un montant d’un million de dollars pour lutter contre la traite.

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et ‘’Muslim Charity’’, une organisation caritative musulmane, ont signé hier un nouveau protocole d'accord, dans lequel ils s'engagent à verser 1 million de dollars pour soutenir les efforts mondiaux visant à mettre fin à la traite des êtres humains et à l'esclavage moderne. Cette collaboration, selon un communiqué rendu public, marque le premier partenariat officiel dans le cadre du Fonds de philanthropie islamique de l'OIM depuis son lancement plus tôt cette année.

‘’Ce partenariat reflète un engagement commun en faveur de la dignité humaine et de la justice. En alignant les dons inspirés par la foi sur les efforts mondiaux pour mettre fin à l'exploitation, nous répondons non seulement aux besoins urgents, mais nous ouvrons également la voie à un changement durable. Le Fonds de philanthropie islamique est un exemple puissant de la manière dont la solidarité peut se traduire par des actions concrètes pour ceux qui vivent dans l'ombre des conflits, de la pauvreté et des déplacements’’, a déclaré le chef de cabinet de l'OIM, Mohammed Abdiker.

En effet, on estime à 50 millions le nombre de personnes dans le monde vivant dans des conditions d'esclavage moderne, y compris des survivants de la traite des êtres humains. Les enfants représentent près d'un tiers des victimes de la traite, tandis que la majorité d'entre eux sont exploités par le travail forcé et l'exploitation sexuelle.

Alors que les déplacements mondiaux continuent d'augmenter en raison des conflits, de la crise climatique et de l'instabilité économique, le risque d'exploitation des personnes vulnérables devient de plus en plus grave. ‘’Il y a plus de 1 400 ans, le prophète Mohammed (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) a défendu l'abolition de l'esclavage et la préservation de la dignité humaine. Inspirée par ces valeurs intemporelles, Muslim Charity s'engage à s'attaquer aux causes profondes et aux conséquences de l'esclavage moderne et de la traite. Grâce à ce partenariat avec l'OIM, nous visons à mobiliser la compassion et la générosité de la communauté musulmane pour aider à libérer les personnes prises au piège de l'exploitation et à restaurer leurs droits, leur dignité et leurs opportunités’’, a indiqué pour sa part Irfan Rajput, directeur des programmes et des politiques de Muslim Charity.

Grâce à ce nouveau partenariat, Muslim Charity se joint à l'OIM et au Forum mondial des donateurs (GDF) pour soutenir les efforts visant à prévenir la traite, à protéger les survivants et à promouvoir des solutions durables pour les personnes et les communautés touchées. Il renforce également l'initiative conjointe avec GDF et contribuera à renforcer le travail de l'OIM en Afghanistan, où le soutien est axé sur le renforcement de la résilience des communautés et l'amélioration de l'accès aux services essentiels pour les populations déplacées et rapatriées.

L'accord réunit l'expertise mondiale de l'OIM en matière d'aide humanitaire et de protection avec le travail percutant de Muslim Charity dans la fourniture d'une aide d'urgence et de solutions de développement durable. La collaboration est enracinée dans les principes islamiques, notamment la Zakat, la Sadaqah et le concept de Riqab, qui souligne l'obligation de soutenir les personnes victimes d'exploitation et d'abus.

A propos du Fonds de philanthropie islamique de l'OIM

Créé en 2025, le Fonds de philanthropie islamique de l'OIM vise à exploiter le pouvoir des dons confessionnels pour soutenir les personnes touchées par le déplacement, la traite et d'autres formes de vulnérabilité. Le Fonds fonctionne selon une politique de distribution de la zakat à 100 % afin de s'assurer que chaque contribution bénéficie directement à ceux qui en ont besoin, conformément aux valeurs islamiques de confiance et de responsabilité.

La collaboration avec Muslim Charity marque une étape importante dans l'exploitation de la finance sociale islamique pour protéger les populations vulnérables et faire respecter leurs droits. Au fur et à mesure que le Fonds de philanthropie islamique se développe, l'OIM continuera à établir des partenariats stratégiques avec des institutions caritatives, des organisations confessionnelles et des donateurs individuels afin d'étendre son impact.

CHEIKH THIAM