L’absence de Nicolas Jackson, suspendu trois matchs, à la suite de son expulsion contre Newcastle, dimanche dernier, est un véritable embarras pour le coach de Chelsea, qui doit se casser la tête pour trouver une solution de rechange lors des deux derniers matchs décisifs de Premier League.

Nicolas Jackson a dit au revoir au championnat anglais pour cet exercice 2024-2025. L’attaquant sénégalais, suspendu pour trois matchs, manquera les deux dernières journées de Premier League. Alors que les Blues ont concédé très tôt l’ouverture du score face à Newcastle (2e, 0-1), leur situation s’est compliquée juste avant la pause, lorsque Jackson a commis une faute violente sur le défenseur de Newcastle, Sven Botman. L’arbitre David Brooks a d’abord sorti un carton jaune, mais après une intervention de la Var dirigée par Darren England, la sanction a viré au carton rouge pour faute grave. Malgré la défaite 2-0, Chelsea a conservé sa 5e place, profitant du nul de Nottingham Forest face à Leicester City (2-2) déjà relégué.

Ce carton rouge va priver Nicolas Jackson des dernières rencontres de Premier League contre Manchester United, ce vendredi, et Nottingham Forest, le 25 mai prochain. L’absence du Sénégalais s’avère un vrai souci pour l’entraineur du club de Londres. Enzo Maresca doit trouver la parade pour remplacer l’international sénégalais. Ce qui semble relever d’un casse-tête pour le technicien italien et son staff.

En conférence de presse d’avant-match contre Man U, Maresca s’est plaint de n’avoir pas ‘’beaucoup de possibilités’’ en ce moment pour pallier l’absence de l’ancien joueur du Casa Sports. ‘’Face à une ligne de cinq, je préfère avoir un vrai 9, car il faut attaquer derrière, il faut cette menace. Malheureusement, ce n'est pas possible. Il faut donc trouver une solution. J'apprécie un faux 9 face à une ligne de quatre, car cela permet de créer plus de liens. Mais contre cinq défenseurs, il faut des joueurs qui courent derrière. Mais c'est comme ça et il faut trouver une autre solution’’.

Un manque à gagner pour Jackson

Enzo Maresca n’a pas caché son agacement par rapport au comportement de son joueur. ‘’Pour moi, ce n’est pas une question d’âge. Peu importe l’âge, faire une erreur n’est pas grave, car on en commet tous. Si on la refait, ce n’est probablement pas la meilleure solution’’.

Pour l’Italien, le Sénégalais doit se remettre en question. ‘’Cet été, il faut faire le point. Il faut voir les cartons jaunes qu’on peut éviter la saison prochaine. C’est normal qu’après un carton rouge, Nico soit mis en lumière, mais globalement, ce n’est pas lié à Newcastle ou au premier match de la saison ; c’est quelque chose qu’il faut éviter autant que possible. Je pense que Nico est suffisamment intelligent pour reconnaître qu’il y a eu une erreur’’.

Nicolas Jackson a inscrit son dernier but, le 10e en championnat, contre Everton (1-0), le 26 avril dernier, lors de la 34e journée. À l’issue de la rencontre, le joueur a partagé ses ambitions. ‘’Il nous reste quatre matchs de championnat. Avec un peu de chance, je vais marquer à nouveau et revenir à mon meilleur niveau. J’espère encore marquer beaucoup. Je veux aller en Ligue des champions et aussi remporter la Conference League. Et aller le plus loin possible en Coupe du monde des clubs. Si on y parvient, ce sera une très bonne saison pour le club’’. Nico peut ranger ce vœu dans les tiroirs.

L’attaquant des Lions n’en a pas pour autant fini avec la saison. Il peut toujours réaliser son désir de gagner la Ligue Europa Conférence. Le Sénégalais est éligible pour la finale, prévue le 28 mai prochain contre le Bétis de Youssouf Sabaly. Mais cette sanction va lui priver de plus de deux semaines de compétition et risque d’impacter sur sa forme physique.

LOUIS GEORGES DIATTA