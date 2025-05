La place Baya (ex-Faidherbe) accueille depuis hier la première édition des Journées de promotion de l’entrepreneuriat – Zone Nord. Elles ont été ouvertes par le gouverneur Al Hassane Sall, en présence de la déléguée générale de la Der/FJ, Dr Aïda Mbodj. Elle a profité de la tribune offerte pour signaler que Saint-Louis représente à elle seule ce que l’entrepreneuriat peut incarner pour un territoire : la capacité à inventer, à produire et à inspirer.

Le choix de la capitale du Nord n’est pas gratuit pour abriter ces importants moments de rencontres et d’échanges initiés par la Der/FJ. En effet, la région de Saint-Louis, avec ses nombreuses potentialités, n’est pas en reste dans le projet de transformation économique et sociale tel qu’exprimé dans le Plan stratégique de développement national 2025-2029 et l’Agenda national de transformation Sénégal 2050.

Ainsi, la Der/FJ, par le biais de ses antennes départementales, déroule un accompagnement de proximité, plus réactif, mieux adapté aux réalités locales et plus efficace en matière de suivi. Pour la déléguée générale de la Der/ FJ, Dr Aida Mbodj, cette approche territorialisée des interventions de la structure qu’elle dirige a donné des résultats satisfaisants dans les régions de l’axe Nord. ‘’Plus de 35 234 bénéficiaires ont été financés et près de 17,897 milliards F CFA sont injectés, notamment dans des secteurs porteurs comme la riziculture, l’horticulture, la pêche, l’élevage, la transformation agroalimentaire, les bio-digesteurs. Six mille soixante-onze personnes ont été formées et 1 165 unités économiques immatriculées dans les régions de Saint-Louis, Louga et Matam’’, a signalé Aïda Mbodj. Avant de poursuivre que les Journées de promotion de l’entrepreneuriat–Zone Nord s’inscrivent dans la dynamique de l’intégration territoriale, de la montée en puissance des chaînes de valeur locales, de la résilience climatique et de l’inclusion des jeunes et des femmes.

‘’Elles ne sont pas de simples rencontres, mais un véritable espace de convergence, de dialogue et d’action où chaque acteur public, privé, associatif peut contribuer à bâtir un écosystème entrepreneurial inclusif, durable et prospère. Notre ambition est claire : créer les conditions favorables à l’éclosion et à la croissance des initiatives entrepreneuriales locales, en tenant compte des réalités spécifiques de la zone Nord, de ses contraintes, mais surtout des immenses potentialités’’, a déclaré la déléguée générale de la Der/FJ.

À en croire toujours Mme Mbodj, la première édition des journées entrepreneuriales vient prolonger le lancement officiel du Pavie 2 (Projet d’appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales), un programme structurant doté d’un budget de 107,2 milliards F CFA. Un projet qui marque un changement d’échelle dans l’accompagnement de la Der. ‘’Il vise à financer 27 000 initiatives entrepreneuriales, en particulier dans des secteurs prioritaires comme l’agriculture, le numérique, l’économie verte, l’artisanat et les services. Mais il vise également à créer plus de 92 000 emplois durables, à former plus de 12 900 entrepreneurs et à immatriculer plus de 1 300 unités économiques’’, a-t-elle indiqué.

Les journées de promotion permettront aux participants, entrepreneurs, porteurs de projet, de rencontrer des experts, des clients potentiels et des partenaires, de participer à des ateliers pratiques et des tables rondes sur l’idéation, le démarrage et la croissance d’entreprise, de découvrir et d’exposer des produits issus du savoir-faire local, portés par de jeunes talents créatifs et de tisser des liens durables au sein d’un réseau dynamique, à l’échelle régionale et nationale.

