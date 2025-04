Après son audition à la Division des investigations criminelles (Dic), dans une affaire liée à la gestion de terrains destinés à la jeunesse, le jaraaf de Ouakam, Papa Youssou Ndoye, a soldé ses comptes avec ses ‘’détracteurs’’. La gendarmerie et un de ses proches ont été ces cibles.

C’est un jaraaf de Ouakam, Papa Youssou Ndoye, très en verve, qui a fait face à la presse, hier, après son audition au niveau de la Division des investigations criminelles (Dic). Chef coutumier à Ouakam, un village lébou, il s’en est pris à ceux qu’il considère comme ses ‘’détracteurs’’. ‘’Je ne ferai pas dans la langue de bois. Je n’ai rien à faire ici, en vérité. On m’a convoqué juste pour m’énerver. Je n’ai aucun contentieux avec le doyen des juges ni avec quiconque d’autre d’ailleurs. J’ai été convoqué pour avoir donné une procuration à mon neveu. Il devait superviser la légalisation d’affectation de terrains à des jeunes de Ouakam. Tous devaient avoir des titres fonctions pour être en règle. J’ai placé ma confiance en mon neveu et je ne pouvais pas savoir qu’il était un voleur. Il s’est allié à un certain Omar Guèye di ‘Muller’ pour vendre le terrain. Je ne connais ni Muller ni la personne à qui le terrain a été vendu’’, a expliqué M. Ndoye.

‘’Omar Guèye a vendu la parcelle sujette à un litige foncier. Je n’ai rien à cacher. Je ne suis pour rien dans cette histoire. Je suis du côté de ma jeunesse. Si on en est là aujourd’hui, c’est parce que des forces de l’ordre n’ont pas fait leur travail. Elles ont protégé Muller. Je les accuse. On me convoque tous les jours, alors que je ne suis pour rien dans cette histoire. Si j’ai tenu à venir répondre aujourd’hui, c’est parce que c’est la police qui m’a convoqué. Ce ne serait pas la police, je n’aurais pas répondu. Le dossier est entre les mains du juge et j’ai été convoqué juste pour dire ce que je sais de l’histoire. Cette dernière n’est pas nouvelle. Elle date d’il y a quelques années’’, a-t-il renseigné.

Cependant, a-t-il tenu à préciser, ‘’je ne connais pas les tenants et les aboutissants de cette affaire. Je ne sais pas comment le terrain a été vendu, ni à qui il a été cédé’’.

Le journaliste Simon Faye libre, mais son dossier est en instruction

Après plus de 72 heures de garde à vue dans les locaux de la Division des investigations criminelles (Dic), le rédacteur en chef de la radio Zik FM a été déféré hier au parquet pour les faits de diffusion de fausses nouvelles. Après son face-à-face avec le maître des poursuites, son dossier a été placé sous instruction chez le juge du 3e cabinet. Placé sous contrôle judiciaire, il est rentré chez lui en attendant son procès.

CHEIKH THIAM