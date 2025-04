La Société nationale de télécommunication (Sonatel) a célébré, hier, à son siège, la Journée internationale du livre. Cette rencontre a réuni les acteurs du monde du livre, notamment l'Association des écrivains du Sénégal, des éditeurs, des étudiants et élèves autour du thème "La lecture numérique : enjeux et perspectives", dans un contexte où la Sonatel s'est investie dans Youscribe, une plateforme du livre numérique.

D'après le responsable du contenu, Babacar Faye, l'objectif est de faciliter l'accès du livre numérique au grand public, surtout les apprenants. Youscribe permet aux étudiants et aux élèves de lire des livres sur leur téléphone et de s'en passer du format papier. "Dans Youscribe, vous avez plusieurs univers : des bouquins sur le développement personnel, des bandes dessinées, des contes et des audiobooks, qui vous permettent d'écouter ce que vous lisez", a dit M. Faye.

D'après le représentant de Youscribe au Sénégal, cette plateforme est la première en Afrique francophone et un catalogue de plus d'un million de ressources. La Journée internationale du livre a vu la participation du Dr Massamba Guèye qui a soutenu que tout le monde est devenu lecteur numérique. On ne peut plus ne pas lire sur les plateformes. Maintenant, l'enjeu est que la lecture numérique ne doit plus être une lecture de riche. Et actuellement, au Sénégal, on ne peut pas se passer du livre physique et le livre numérique est une chance", a-t-il déclaré.