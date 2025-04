Le Contrôleur Général de Police Abdou Wahab Sall, Directeur Général Adjoint de la Police nationale, a présidé ce jeudi 24 avril 2025, une rencontre dédiée au projet de mise en place d’un laboratoire ADN au sein de la Division de la Police Technique et Scientifique. Cette rencontre, tenue en présence des représentants de la République de Chine, du Conseiller coopération de la Direction générale de la police nationale (DGPN), du Directeur de la Police Judiciaire et du Chef de la Division de la Police Technique et Scientifique, fut l’occasion pour les parties prenantes de discuter de la mise en œuvre du projet qui entre dans le cadre de la coopération entre les deux pays.

Ainsi, des avancées majeures ont été réalisées et des points importants discutés, annonce-t-on. Selon nos sources, la mise en place de ce laboratoire démontre à suffisance l’importance des relations bilatérales entre le Sénégal et la Chine, mais aussi la volonté de la Police nationale à mettre à la disposition des acteurs judiciaires des preuves scientifiques définitives et irréfutables dans le cadre des enquêtes pour le bien des citoyens.