Le dernier acte (13e journée) de la première partie de la Ligue 1 se joue, ce week-end. L’AS Douanes et Génération Foot profiteront de l’absence du leader, Teungueth FC engagé en Ligue africaine des champions, pour reprendre provisoirement la première place du classement.

La première partie de la Ligue 1 va prendre fin, ce week-end, avec la 13e et dernière journée de la manche aller. Les différentes équipes vont jouer leur va-tout pour terminer en beauté avant la pause. Cet ultime acte du championnat se jouera sans les ‘’Africains’’, Teungueth FC (1e, 21 pts) et Jaraaf (6e, 17 pts). En l’absence de club de Rufisque, qui occupe la première place du classement, ses poursuivants vont tenter de lui chiper le fauteuil de leader, le temps d’un week-end. Il s’agit de son dauphin, AS Douanes (2e, 21 pts) et de Génération Foot (3e, 20 pts).

Les Gabelous se rendent à Ziguinchor pour affronter le Casa Sport (7e, 15 pts). Ils devront nécessairement revenir avec les trois points pour devenir être sûrs d’être le nouveau leader de la Ligue 1, en attendant le retour de TFC qui compte trois matches de moins. Ce voyage ne sera, cependant, pas une mince affaire, même si les Douaniers voyagent plutôt bien. En quatre déplacements, ils ont enregistré deux victoires, un nul et une défaite. Mais le Casa reste invincible à Aline Sitoé, depuis le début de la saison. C’est sur cette pelouse que le Stade de Mbour (3-0) et Niary Tally ont subi de lourdes corrections. En plus, le club ziguinchorois, qui n’a plus gagné depuis deux matches (deux nuls contre Diambars et Jaraaf, sur le même score 1-1), veut terminer en beauté la première partie, en renouant avec la victoire face à son public. Celui-ci retrouve les gradins après plus d’un an d’absence, à cause de la pandémie de Covid-19.

Pour leur part, les Académiciens de Déni Birame Ndao devront avoir la partie facile, même si rien ne sera acquis d’avance. Les Grenats reçoivent le Ndiambour de Louga (11e, 12 pts). En panne sèche depuis trois journées (trois nul, avec un seul but marqué), les hommes de Djiby Fall devront mettre le pied à l’étrier pour défaire les Lougatois en quête de relance.

Cneps - Diambars, en quête de second souffle

A l’occasion de cette dernière journée de la manche aller, le Cneps Excellence de Thiès (8e, 15 pts) et Diambars de Saly (4e, 20 pts) vont s’affronter, ce dimanche au stade Lat dior. Les deux équipes ont la similitude d’avoir passé des moments difficiles, lors de leurs trois dernières rencontres. Le Cneps a enregistré trois défaites successives. Il se rapprochera davantage du peloton de tête en cas de succès. Pour sa part, Diambars a concédé un revers et deux nuls. En cas de victoire, les Académiciens pourront retrouver le podium.

Le Stade de Mbour (9e, 15 pts) reçoit l’US Gorée (13e, 9 pts). Les Goréens tenteront de prendre les trois points pour sortir de la zone de relégation. Pour cela, il faut aussi que Mbour Petite Côte (12e, 11 pts) tombe, lors de son déplacement sur la pelouse de Dakar Sacré-Cœur (10e, 13 pts), ce samedi.

Les matches AS Pikine (5e, 19 pts) - Teungueth FC (1e, 21 pts) et Niary Tally (14e, 7 pts) - Jaraaf (6e, 17 pts) sont reportés du fait des compétitions africaines des clubs. TFC joue, ce samedi, contre le Zamalek, en Egypte, pour le compte de la 6e et dernière journée de la Ligue africaine des champions. Et le Jaraaf se déplace au Bénin pour affronter le club burkinabé de Salitas FC en match comptant pour la 4e journée de la poule C de la Coupe de la Caf, lundi prochain.

Programme Ligue 1 Samedi Stade Alassane Djigo 17h Dakar Sacré-Cœur - Mbour Petite Côte Dimanche Stade Lat Dior 17h Cneps Excellence - Diambars Stade Aline Sitoé Diatta 17h Casa Sport - AS Douanes Massène Sène 17h Stade de Mbour - US Gorée Stade Djibril Diagne 17h Génération Foot - Ndiambour AS Pikine - Teungueth FC Reporté Niary Tally - Jaraaf Reporté Ligue 2 - 13e journée Samedi Stade Fodé Wade 17h Demba Diop FC - Guédiawaye FC Stade Massène Sène 17h EJ Fatick - Thiès FC Stade Lat Dior 15h30 Amitiè FC - Jamono Fatick 17h30 Africa P. Foot - Renaissance Dakar Stade Amadou Barry 17h Duc - Port Dimanche Stade Mawade Wade 17h Linguère - Keur Madior Stade Amadou Barry 17h US Ouakam - Sonacos

LOUIS GEORGES DIATTA